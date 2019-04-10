Пешеход едва не попал под колеса мчавшейся легковушки

Автомобилист не пропустил, а объехал пешехода.

Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратора. Теперь камера сняла опасную ситуацию на улице Белана. Там под колеса автомобиля едва не попал пешеход, хотя мужчина и переходил дорогу по «зебре». Со стороны площади Танкистов мчалась темная легковушка. Водитель автомобиля решил не пропускать пешехода. Вместо того, чтобы притормозить, он сделал резкий маневр и объехал мужчину. Причем, с заездом на полосу встречного движения.





