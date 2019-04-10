Происшествия

43 минуты назад

Пешеход едва не попал под колеса мчавшейся легковушки

6 865
#авария #ДТП

Автомобилист не пропустил, а объехал пешехода.

Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратора. Теперь камера сняла опасную ситуацию на улице Белана. Там под колеса автомобиля едва не попал пешеход, хотя мужчина и переходил дорогу по «зебре». Со стороны площади Танкистов мчалась темная легковушка. Водитель автомобиля решил не пропускать пешехода. Вместо того, чтобы притормозить, он сделал резкий маневр и объехал мужчину. Причем, с заездом на полосу встречного движения.


6 865
#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Алексей. А

6 минут назад
Рикитави, спас то он спас, но надо ему задуматься, что пора манеру езды менять, кто же так на пешеходному носиться. В следущий раз может и не по везти.
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Врач

8 минут назад
Лишать таких петухов пожизнено
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Рикитави

22 минуты назад
Он спас человека, мера выезда очевидна.
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ZZZZZ

23 минуты назад
2-ая сплошная 5к рублей, непропуск пешего 2,5к рублей?
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Роман

26 минут назад
Да уж... Еще немного и сбил бы(
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липецк

35 минут назад
номерок то виден! Интересна реакция ГИБДД! Или ее не будет?????????
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