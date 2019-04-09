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23 минуты назад
Липецкая вечЁрка: громкие отставки, возвращение Сергея Иванова и бунт против высотки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 9 апреля.
Отставки в мэрии Липецка. Это сегодня самая обсуждаемая тема дня. Пост руководителя управления строительства Липецка покинул Сергей Косинов. Свое кресло председателя департамента благоустройства и дорожного хозяйства оставил Алексей Бахтин. А вот отставку главного архитектора Липецка Татьяны Азовой в мэрии не приняли.
А тем временем Сергей Иванов вернулся на свой пост. Нет, не мэра Липецка, и даже не вице-губернатора, а главы Тербунского района. Пока он им руководит с приставкой и.о.
Более 200 комментариев оставлено к репортажу про точечную застройку. В Липецке снова бунтуют против точечной застройки. Жильцы домов частного сектора в районе улицы Юных Натуралистов не хотят соседствовать с высоткой. Почему? Участники народного схода перечислили аргументы.
Тем временем тема липецкого автохамства, как стиля жизни, шагнула за пределы региона. Липчан ругают в Воронеже. Воронежцы пишут, что липчане являются чуть ли не худшими водителями и их стоит опасаться.
А тем временем Сергей Иванов вернулся на свой пост. Нет, не мэра Липецка, и даже не вице-губернатора, а главы Тербунского района. Пока он им руководит с приставкой и.о.
Более 200 комментариев оставлено к репортажу про точечную застройку. В Липецке снова бунтуют против точечной застройки. Жильцы домов частного сектора в районе улицы Юных Натуралистов не хотят соседствовать с высоткой. Почему? Участники народного схода перечислили аргументы.
Тем временем тема липецкого автохамства, как стиля жизни, шагнула за пределы региона. Липчан ругают в Воронеже. Воронежцы пишут, что липчане являются чуть ли не худшими водителями и их стоит опасаться.