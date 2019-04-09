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13 исковых заявлений по состоянию липецких дорог направлены в суд

8 493
#дорожные работы
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13 исковых заявлений по состоянию липецких дорог направлены в суд

Прокуратура Советского  района Липецка совместно ГИБДД провела проверку соблюдения федерального законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в соответствии с государственными требованиями к эксплуатационному состоянию автодорог  покрытие проезжей части не должно иметь выбоин и проломов, глубиной более 5 см и  площадью более 0,09 кв.м.

Однако, на улицах Горького, 8 Марта, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Вермишева имеются выбоины, превышающие допустимые значения, а также другие менее значительные повреждения дорожного покрытия.

По итогам проверки прокуратура направила в суд 13 исковых заявлений об обязании администрации города и Управление главного смотрителя Липецка привести покрытие проезжей части дорог Советского округа в соответствие с требованиями государственного стандарта. 

8 493
#дорожные работы
1

Комментарии (8)

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Очевидец

2 минуты назад
Почему вместо слова * поставили звездочку, хотите чтобы текст сбился, эх вы прдажный город 48
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Очевидец

3 минуты назад
Дорог как не было так и не будет, скоро на проспект победы * армянская фирма ташир, которая у нас в липецке печет пицу и все будет окей. окей , вобласть пришла новая власть а армяне все те же, похоже хорошо платят , ушел Божко , пришел Тузов, пацану тоже бабки нужны
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Очевидец

4 минуты назад
Дорог как не было так и не будет, скоро на проспект победы * армянская фирма ташир, которая у нас в липецке печет пицу и все будет окей. окей , вобласть пришла новая власть а армяне все те же, похоже хорошо платят , ушел Божко , пришел Тузов, пацану тоже бабки нужны
ответить

гость

12 минут назад
так весь город в ямах.
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Дмитрий

14 минут назад
Не забыли, а на неё забили.
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Скептик

15 минут назад
А про улицу Подгоренскую опять забыли.
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Иски - то есть

57 минут назад
А вот ответчиков - то ..., едва ли, все спи жена , все спи жена , все спи жена , А никто не виноват !...
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паша

58 минут назад
почаще такие проверки надо делать
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