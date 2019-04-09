13 исковых заявлений по состоянию липецких дорог направлены в суд

Прокуратура Советского района Липецка совместно ГИБДД провела проверку соблюдения федерального законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в соответствии с государственными требованиями к эксплуатационному состоянию автодорог покрытие проезжей части не должно иметь выбоин и проломов, глубиной более 5 см и площадью более 0,09 кв.м.

Однако, на улицах Горького, 8 Марта, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Вермишева имеются выбоины, превышающие допустимые значения, а также другие менее значительные повреждения дорожного покрытия.

По итогам проверки прокуратура направила в суд 13 исковых заявлений об обязании администрации города и Управление главного смотрителя Липецка привести покрытие проезжей части дорог Советского округа в соответствие с требованиями государственного стандарта.