Общество
28 минут назад
Доброе утро, Липецк!
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На календаре 10 апреля 2019 года. Сегодня Международный день братьев и сестер. Обнимите родных!
День в истории
Ровно 107 лет назад в этот день из Саутгемптонского порта в своё первое плавание отправился британский лайнер «Титаник». Все, кто был на этом корабле, то есть 1317 пассажиров и 908 членов экипажа, еще не подозревали, что первый рейс «непотопляемого» станет последним.
Четыре дня люди плыли и думали, какие они счастливые: путешествуют по морю на таком шикарном, роскошном судне, и скоро приплывут в Америку, а уж там!.. Некоторые все на носу лайнера толклись, руки раскинув стояли: лечуууу! А ведь капитану, Эдварду Смиту-то, ведь несколько раз передавали по радио, мол, айсберги впереди. А капитан говорит: да южней возьмем и все будет ок.
Что мы имеем в итоге? Вся роскошь ухнула под воду: салоны с панелями красного дерева, шелковые обивки и позолота, фарфор и столовое серебро, бассейн, турецкие бани в неомавританском стиле, курительные комнаты и зал для игры в сквош. Более скромные интерьеры второго и третьего класса тоже отправились на дно. Да что интерьеры, при крушении корабля погибло почти полторы тысячи человек. А 712 человек выжили.
Что тут можно сказать? Только одно слово: судьба.
Музыкальная пауза
А группа «Хлеб» напоминает, что не стоит обольщаться первыми весенними лучами и сразу выходить на улицу полуголыми. Кстати, первые личности в шортах и майках уже были замечены на территории Липецка.
Кратковременные дожди
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градуса тепла, днем составит от 14 до 19 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Транспорт
Если не хотите попасть в пробку, прокладывайте маршрут мимо красных линий. Ими отмечены загруженные дороги. Например, улицы Гагарина и Циолковского.
Свет будет только в окошке
В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» 10.04.19 г. будет произведено отключение электроэнергии по ряду адресов.
С 09:00 до 17:00 - ул. им Академика В.М. Бехтерева, 10, 7, 17, 22, 34, 4, 24, 33, 30, 20, 6, 1, 32, 18, 19, 31, 36, 2, 3, 14, 21, 9, 8, 29, 28, 13, 16, 12, 25, 11, 26, 5, 15, 27, 23; ул. Гвардейская, 63, 37, 43, 46, 49, 62, 69, 67, 47, 77, 36, 50, 61а, 68, 39, 58, 53, 38, 40, 55, 73, 51, 33, 66, 60, 35, 75, 44, 57, 31, 52, 54, 64, 45, 71, 59, 65, 41, 48, 42, 34, 32, 56, 61.
ул. Доватора, 10б, 16а, 16, 18, 2, 4, 4/1, 59, 6, 61, 8, 12, 12б, 14, 14б; ФБУ "МРУИИ №1 УФСИН России по Липецкой области"; ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области.
С 09:00 до16:00 - ул. Космонавтов, 35/1; Областной туб. Диспансер; пл. К.С. Константиновой, 5, 7, 4, 6; ул. Андрея Смыслова, 1, 3; ул. 40 лет Октября, 1, 3.
С 09:00 до 12:00 - ул. Передельческая.
Все о Леонардо
«Итальянские ученые доказали, что Леонардо да Винчи был амбидекстром», - сообщают РИА Новости.
Подождите хихикать, это не то, что вы подумали. Просто специалисты флорентийского института реставрации при Галерее Уффици нашли подтверждение предположению, что Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел обеими руками.
В общем-то мы даже не удивлены. Мы и без того знали, что Леонардо был невероятно талантлив. У нас возник лишь один вопрос: как по-научному назвать человека, который путем ни одной из своих рук не владеет, или они у него растут из нижней части тела?
Итак, это новый день, на дворе весна! Заходите за свежими новостями на GOROD48!
Ровно 107 лет назад в этот день из Саутгемптонского порта в своё первое плавание отправился британский лайнер «Титаник». Все, кто был на этом корабле, то есть 1317 пассажиров и 908 членов экипажа, еще не подозревали, что первый рейс «непотопляемого» станет последним.
Четыре дня люди плыли и думали, какие они счастливые: путешествуют по морю на таком шикарном, роскошном судне, и скоро приплывут в Америку, а уж там!.. Некоторые все на носу лайнера толклись, руки раскинув стояли: лечуууу! А ведь капитану, Эдварду Смиту-то, ведь несколько раз передавали по радио, мол, айсберги впереди. А капитан говорит: да южней возьмем и все будет ок.
Что мы имеем в итоге? Вся роскошь ухнула под воду: салоны с панелями красного дерева, шелковые обивки и позолота, фарфор и столовое серебро, бассейн, турецкие бани в неомавританском стиле, курительные комнаты и зал для игры в сквош. Более скромные интерьеры второго и третьего класса тоже отправились на дно. Да что интерьеры, при крушении корабля погибло почти полторы тысячи человек. А 712 человек выжили.
Что тут можно сказать? Только одно слово: судьба.
Музыкальная пауза
А группа «Хлеб» напоминает, что не стоит обольщаться первыми весенними лучами и сразу выходить на улицу полуголыми. Кстати, первые личности в шортах и майках уже были замечены на территории Липецка.
Кратковременные дожди
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градуса тепла, днем составит от 14 до 19 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Транспорт
Если не хотите попасть в пробку, прокладывайте маршрут мимо красных линий. Ими отмечены загруженные дороги. Например, улицы Гагарина и Циолковского.
Свет будет только в окошке
В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» 10.04.19 г. будет произведено отключение электроэнергии по ряду адресов.
С 09:00 до 17:00 - ул. им Академика В.М. Бехтерева, 10, 7, 17, 22, 34, 4, 24, 33, 30, 20, 6, 1, 32, 18, 19, 31, 36, 2, 3, 14, 21, 9, 8, 29, 28, 13, 16, 12, 25, 11, 26, 5, 15, 27, 23; ул. Гвардейская, 63, 37, 43, 46, 49, 62, 69, 67, 47, 77, 36, 50, 61а, 68, 39, 58, 53, 38, 40, 55, 73, 51, 33, 66, 60, 35, 75, 44, 57, 31, 52, 54, 64, 45, 71, 59, 65, 41, 48, 42, 34, 32, 56, 61.
ул. Доватора, 10б, 16а, 16, 18, 2, 4, 4/1, 59, 6, 61, 8, 12, 12б, 14, 14б; ФБУ "МРУИИ №1 УФСИН России по Липецкой области"; ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области.
С 09:00 до16:00 - ул. Космонавтов, 35/1; Областной туб. Диспансер; пл. К.С. Константиновой, 5, 7, 4, 6; ул. Андрея Смыслова, 1, 3; ул. 40 лет Октября, 1, 3.
С 09:00 до 12:00 - ул. Передельческая.
Все о Леонардо
«Итальянские ученые доказали, что Леонардо да Винчи был амбидекстром», - сообщают РИА Новости.
Подождите хихикать, это не то, что вы подумали. Просто специалисты флорентийского института реставрации при Галерее Уффици нашли подтверждение предположению, что Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел обеими руками.
В общем-то мы даже не удивлены. Мы и без того знали, что Леонардо был невероятно талантлив. У нас возник лишь один вопрос: как по-научному назвать человека, который путем ни одной из своих рук не владеет, или они у него растут из нижней части тела?
Итак, это новый день, на дворе весна! Заходите за свежими новостями на GOROD48!
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