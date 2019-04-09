В России

17 минут назад

Эксперты предупредили о риске роста бедности среди предпенсионеров

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#повышение пенсионного возраста

В условия вступивших в силу изменений в пенсионное законодательство граждане России предписанного возраста — женщины 55–59 лет и мужчины 60–64 лет — рискуют стать наиболее уязвимой категорией населения. 

Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия».  

Риск роста бедности среди россиян данной категории заключается в том, что часть из них могут уже не иметь работу к моменту достижения возраста выхода на пенсию согласно старым нормам и, соответственно, их доходы значительно упадут до момента достижения нового возрастного порога (65 лет для мужчин и 60 года для женщин).   

Таким образом, по прогнозам экспертов, существует риск того, что уровень бедности в этой категории, несмотря различные выплаты по безработице и программы поддержки предпенсионеров, может вырасти с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.  

В целом же авторы исследования отмечают, что повышение возраста выхода на заслуженный отдых в совокупности с ускоренными темпами индексации выплат и ежегодным ростом экономики примерно на 1,5% поможет снизить уровень бедности в стране с 13,1% в 2018 году до 11,9% в 2028-м. 
52
#повышение пенсионного возраста

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