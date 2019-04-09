Происшествия

27 минут назад

Студента колледжа вовлекли в торговлю наркотиками

1 303
#наркотики
Студента колледжа вовлекли в торговлю наркотиками

Сотрудниками полиции возбуждено угловное дело по ч. 4 ст. 150 УК РФ ("вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") в отношении ранее судимого жителя Липецка. 

По версии следствия, подозреваемый, осознавая что учащий Липецкого машиностроительного колледжа является несовершеннолетним, предложил  ему "работу" в качестве  "закладчика".

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление полицейские выявили в рамках регионального месячника «Вместе ради детей».

1 303
#наркотики

Комментарии (1)

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Эгоист

6 минут назад
Хотите защитить детей? Пройдитесь по дошкольным учреждениям и школьным столовым -- проверьте, чем их кормят, по больницам -- на предмет лечения просроченными препаратами, организуйте для школьников экскурсии по наркодиспансерам и психушкам, чтобы видели своими глазами, куда приводит наркота, тогда толк будет, а так... Разовые акции ничего не дадут.
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