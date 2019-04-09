27 минут назад
Студента колледжа вовлекли в торговлю наркотиками
Сотрудниками полиции возбуждено угловное дело по ч. 4 ст. 150 УК РФ ("вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") в отношении ранее судимого жителя Липецка.
По версии следствия, подозреваемый, осознавая что учащий Липецкого машиностроительного колледжа является несовершеннолетним, предложил ему "работу" в качестве "закладчика".
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление полицейские выявили в рамках регионального месячника «Вместе ради детей».
Эгоист