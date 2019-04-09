Общество

сегодня, 16:31

Предпринимателю присудили штраф в 500 тысяч рублей за торговлю спиртным «из-под полы»

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#Нелегальная торговля. спиртное #бутлегерство
Предпринимателю присудили штраф в 500 тысяч рублей за торговлю спиртным «из-под полы»

Торговцам алкоголем без лицензии теперь грозят разорительные штрафы.

Предупреждения государственных органов о том, что в связи с ужесточением законодательства продажа спиртного без лицензии повлечет крупный штраф, не разошлись с делом.

К штрафу в 500 тысяч рублей приговорен владелец кафе, продававшего алкоголь посетителям «из-под полы». Такое решение принял Арбитражный суд Липецкой области по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики.

Фото nord-news.ru

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#Нелегальная торговля. спиртное #бутлегерство

Комментарии (3)

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Kot Begemot

10 секунд назад
Хороший штраф. Пару раз торганул паленкой и закрывай свое гнездо разврата
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А до смены власти в области что молчали то пр

4 минуты назад
Прокурор
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Отпетушитель

20 минут назад
Можно было просто произвести обряд петушение бутылкой,зачем сразу штрафовать
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