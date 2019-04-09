Предпринимателю присудили штраф в 500 тысяч рублей за торговлю спиртным «из-под полы»

Торговцам алкоголем без лицензии теперь грозят разорительные штрафы.

Предупреждения государственных органов о том, что в связи с ужесточением законодательства продажа спиртного без лицензии повлечет крупный штраф, не разошлись с делом.

К штрафу в 500 тысяч рублей приговорен владелец кафе, продававшего алкоголь посетителям «из-под полы». Такое решение принял Арбитражный суд Липецкой области по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики.



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