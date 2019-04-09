В мире
сегодня, 16:24
В Китае десять человек попали под лавину
Сход снежной лавины произошел накануне
Лавина сошла в городском округе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая 8 апреля, сообщают "Известия".
Под снегом оказались погребены 10 человек. В данный момент продолжается спасательная операция. У потерпевших есть передатчик GPS, запасы еды примерно на сутки и спутниковый телефон, благодаря которому они могут контактировать со спасателями.
Спасатели не могут добраться до необходимого места из-за сильного снежного завала на подъездной дороге. В операции задействованы два вертолета.
Под снегом оказались погребены 10 человек. В данный момент продолжается спасательная операция. У потерпевших есть передатчик GPS, запасы еды примерно на сутки и спутниковый телефон, благодаря которому они могут контактировать со спасателями.
Спасатели не могут добраться до необходимого места из-за сильного снежного завала на подъездной дороге. В операции задействованы два вертолета.