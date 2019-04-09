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сегодня, 16:24

В Китае десять человек попали под лавину

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В Китае десять человек попали под лавину

Сход снежной лавины произошел накануне

Лавина сошла в городском округе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая 8 апреля, сообщают "Известия".

Под снегом оказались погребены 10 человек. В данный момент продолжается спасательная операция. У потерпевших есть передатчик GPS, запасы еды примерно на сутки и спутниковый телефон, благодаря которому они могут контактировать со спасателями.

Спасатели не могут добраться до необходимого места из-за сильного снежного завала на подъездной дороге. В операции задействованы два вертолета.
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