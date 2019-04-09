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Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
ологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии
В Вологодской области направлено в суд уголовное дело в отношении 48-летнего священника, который обвиняется в развращении малолетней прихожанки и распространении материалов порнографического характера, сообщает Газета.ру.
Мужчину задержали 9 октября 2018 года, по решению суда он был арестован. Следствие считает, что обвиняемый «неоднократно совершал развратные действия с 12-летней прихожанкой, заведомо зная, что она не достигла четырнадцатилетнего возраста». Помимо этого, мужчина отправлял потерпевшей в соцсетях фотографии порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних.
Священник признал свою вину полностью. Его причастность к преступлениям подтверждена множеством экспертиз. «В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.
Мужчину задержали 9 октября 2018 года, по решению суда он был арестован. Следствие считает, что обвиняемый «неоднократно совершал развратные действия с 12-летней прихожанкой, заведомо зная, что она не достигла четырнадцатилетнего возраста». Помимо этого, мужчина отправлял потерпевшей в соцсетях фотографии порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних.
Священник признал свою вину полностью. Его причастность к преступлениям подтверждена множеством экспертиз. «В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.