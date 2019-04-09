В России

сегодня, 16:19

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

230
1
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

ологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии

В Вологодской области направлено в суд уголовное дело в отношении 48-летнего священника, который обвиняется в развращении малолетней прихожанки и распространении материалов порнографического характера, сообщает Газета.ру.

Мужчину задержали 9 октября 2018 года, по решению суда он был арестован. Следствие считает, что обвиняемый «неоднократно совершал развратные действия с 12-летней прихожанкой, заведомо зная, что она не достигла четырнадцатилетнего возраста». Помимо этого, мужчина отправлял потерпевшей в соцсетях фотографии порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних.

Священник признал свою вину полностью. Его причастность к преступлениям подтверждена множеством экспертиз. «В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.
230
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Из программы «Земский доктор» уберут возрастной ценз

11 минут назад

В России
#повышение пенсионного возраста
Эксперты предупредили о риске роста бедности среди предпенсионеров

16 минут назад

В России
На Алтае учитель избил школьника
1
На Алтае учитель избил школьника

сегодня, 15:49

В России
Москвичку неделю держал в секс-рабстве мужчина с сайта знакомств
Москвичку неделю держал в секс-рабстве мужчина с сайта знакомств

сегодня, 15:42

В России
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

сегодня, 15:36

В России
Фото сына Топалова и Тодоренко попало в соцсети
#Регина Тодоренко #Влад Топалов
Фото сына Топалова и Тодоренко попало в соцсети

вчера, 15:00

В России