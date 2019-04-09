Происшествия

сегодня, 16:18

Два пенсионера пострадали в пожаре в центре Липецка

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#пожар
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Два пенсионера пострадали в пожаре в центре Липецка

Горела квартира в центре Липецка

На улице Ленина, 45 возник пожар в двухэтажном доме.

На месте возгорания работали четыре пожарно-спасательных отделения. В данный момент пожар потушен.

Как стало известно GOROD48, в пожаре пострадали два пенсионера - женщина 87 лет, и мужчина старше 60 лет. Оба надышались продуктами горения. 

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#пожар
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Комментарии (3)

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Галина

2 минуты назад
Вика, "Мечты" сбываются!!! Я писала уже о том. что не долг тот час когда нас, жителей домов по Ленина, Интернациональной, Гагарина и Пролетарская начнут "изживать"... вот и первая ласточка! Так что господин Артамонов и его команда наведите порядок в этом вопросе. Нужно сохранять город и его архитектуру советских времен, а не давать возможность рейдерам захватывать эти исторические места. Уберите наконец-то Козинскую команду, в лице Акулова.
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1

9 минут назад
Вика, конечно, вспомни смерти от поджога в центре города, когда частников в Ключах выживали.
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Вика

50 минут назад
Это те самые дома которых много лет домогаются застройщики. Неужели поджог? Как в Ростове?
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