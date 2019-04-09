Два пенсионера пострадали в пожаре в центре Липецка

Горела квартира в центре Липецка

На улице Ленина, 45 возник пожар в двухэтажном доме.



На месте возгорания работали четыре пожарно-спасательных отделения. В данный момент пожар потушен.



Как стало известно GOROD48, в пожаре пострадали два пенсионера - женщина 87 лет, и мужчина старше 60 лет. Оба надышались продуктами горения.



