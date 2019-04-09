Происшествия
сегодня, 16:18
Два пенсионера пострадали в пожаре в центре Липецка
Горела квартира в центре Липецка
На улице Ленина, 45 возник пожар в двухэтажном доме.
На месте возгорания работали четыре пожарно-спасательных отделения. В данный момент пожар потушен.
Как стало известно GOROD48, в пожаре пострадали два пенсионера - женщина 87 лет, и мужчина старше 60 лет. Оба надышались продуктами горения.
На месте возгорания работали четыре пожарно-спасательных отделения. В данный момент пожар потушен.
Как стало известно GOROD48, в пожаре пострадали два пенсионера - женщина 87 лет, и мужчина старше 60 лет. Оба надышались продуктами горения.
Галина
1
Вика