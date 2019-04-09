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На Алтае учитель избил школьника

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На Алтае учитель избил школьника

В полицию обратилась мать школьника

В Республике Алтай полиция проверяет заявление о том, что школьный учитель разбил голову пятикласснику, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В правоохранительные органы обратилась мать мальчика."Учитель технологии за баловство на уроке поднял моего сына, учащегося 5-го класса, за шкирку со стула. Ребенок начал задыхаться и потерял сознание, учитель его отпустил и сын упал лицом на бетонный пол, после чего учитель поднял его за подмышки и поднес к умывальнику", — рассказала мать ребенка.

По ее словам, мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга. «Одноклассники данный факт подтверждают, а учитель своей вины не чувствует», — рассказала женщина.

Свою проверку проведет и министерство образования республики.
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Комментарии (1)

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л-а

59 минут назад
маленький ур-д вывел из себя учителя.поглядеть бы на эту мамашу, которая родить родила, а воспитать забыла.
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