В России

23 минуты назад

Москвичку неделю держал в секс-рабстве мужчина с сайта знакомств

81
Москвичку неделю держал в секс-рабстве мужчина с сайта знакомств

До этого девушка общалась с мужчиной на протяжении месяца

Встреча с мужчиной с сайта знакомств обернулась для москвички секс-рабством, сообщает РЕН ТВ.

С злоумышленником жительница столицы познакомилась на сайте знакомств и около месяца переписывалась прежде, чем договориться о личной встрече. В какой-то момент мужчина пригласил девушку к себе домой, где мужчина удерживал ее с 1 по 7 апреля. За это время он неоднократно совершал над ней насильственные действия сексуального характера.

Изнасилования продолжались по тех пор, пока женщине не удалось сбежать и обратиться в полицию. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. 
81

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

26 минут назад

В России
Фото сына Топалова и Тодоренко попало в соцсети
#Регина Тодоренко #Влад Топалов
Фото сына Топалова и Тодоренко попало в соцсети

вчера, 15:00

В России
Больница заплатит 900 000 рублей за смерть младенца
#смерть #страховка
Больница заплатит 900 000 рублей за смерть младенца

вчера, 14:54

В России
Под мостом обнаружили свалку новой обуви
#свалка #обувь
Под мостом обнаружили свалку новой обуви

вчера, 14:46

В России
Спящая женщина сварилась заживо
#порыв #авария
Спящая женщина сварилась заживо

вчера, 14:38

В России
155 млн рублей выиграл в лотерею житель Казани
#выигрыш #лотерея
2
155 млн рублей выиграл в лотерею житель Казани

вчера, 14:32

В России