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23 минуты назад
Москвичку неделю держал в секс-рабстве мужчина с сайта знакомств
До этого девушка общалась с мужчиной на протяжении месяца
Встреча с мужчиной с сайта знакомств обернулась для москвички секс-рабством, сообщает РЕН ТВ.
С злоумышленником жительница столицы познакомилась на сайте знакомств и около месяца переписывалась прежде, чем договориться о личной встрече. В какой-то момент мужчина пригласил девушку к себе домой, где мужчина удерживал ее с 1 по 7 апреля. За это время он неоднократно совершал над ней насильственные действия сексуального характера.
Изнасилования продолжались по тех пор, пока женщине не удалось сбежать и обратиться в полицию. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
С злоумышленником жительница столицы познакомилась на сайте знакомств и около месяца переписывалась прежде, чем договориться о личной встрече. В какой-то момент мужчина пригласил девушку к себе домой, где мужчина удерживал ее с 1 по 7 апреля. За это время он неоднократно совершал над ней насильственные действия сексуального характера.
Изнасилования продолжались по тех пор, пока женщине не удалось сбежать и обратиться в полицию. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.