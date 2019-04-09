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28 минут назад
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
Подозреваемый заключен под стражу
В Московском регионе задержали активного члена экстремистской организации "Правый сектор"* Игоря Пирожка, сообщает региональное управление ФСБ.
Задержанный вступил в организацию в 2014 году на территории Украины под псевдонимом Чирка Роман, сообщает РИА Новости. Там он создал отряд "Хорти" ("Борзые"), целью которого было ведение партизанской войны против России.
В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где жил на конспиративных квартирах и проводил мероприятия в интересах «Правого сектора» с целью вовлечения россиян в деятельность организации.
В ходе обысков у Пирожка изъяли литературу, символику, обмундирование и снаряжение «Правого сектора», а также агитационные пропагандистские материалы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.1.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 УК России («Организация деятельности экстремистской организации»). Подозреваемый заключен под стражу.
Задержанный вступил в организацию в 2014 году на территории Украины под псевдонимом Чирка Роман, сообщает РИА Новости. Там он создал отряд "Хорти" ("Борзые"), целью которого было ведение партизанской войны против России.
В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где жил на конспиративных квартирах и проводил мероприятия в интересах «Правого сектора» с целью вовлечения россиян в деятельность организации.
В ходе обысков у Пирожка изъяли литературу, символику, обмундирование и снаряжение «Правого сектора», а также агитационные пропагандистские материалы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.1.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 УК России («Организация деятельности экстремистской организации»). Подозреваемый заключен под стражу.