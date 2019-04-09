сегодня, 16:34
Почётный гражданин Липецка застолбил за собой шесть земельных участков в историческом центре города
Но Виктор Григорьев, который вскоре отпразднует 80-летний юбилей, не собирается ничего строить: участки станут частью его существующего обширного домовладения.
Новость о планах по застройке квартала вызвала большой резонанс среди читателей GOROD48. Вот лишь некоторые реплики.
липчанка: "Все распродали и удивляемся, что строители не управляемые. По всему городу долгострой! Под бывшим "Спутником" землю продали, теперь думают как назад выкупить. Хозяева жизни!"
По-пипецки: "Типа Рублевки будет".
qwerty: "Там же и так уже все застроено нехилыми такими коттеджами и многоквартирными домами на 3-4 этажа. Их снесут?)))".
Сегодня по этому вопросу состоялись публичные слушания. На них пришло всего... 10 человек, из которых собственно жителей центра города было пятеро!
Публичные слушания провела главный архитектор Липецка Татьяна Азова. Ее подчиненная Наталья Каманина сообщила о том, что было сделано на этапе межевания этой территории. Архитектор Андрей Кулаченков из студии "Архмастер" рассказал, что вокруг этого участка есть объекты культурного наследия, а на нем самом есть зоны с особыми условиями использования: водопровод, линии электропередач. На этой территории невозможно многоэтажное строительство.
Никто из присутствующих не задал чиновникам и архитектору ни одного вопроса.
48
мистер
Ну и что?
Липчанин
911
А ты народ помалкивай говорить несмей
гостья
на том свете карманов нет
???
skrip