Общество

сегодня, 16:34

Почётный гражданин Липецка застолбил за собой шесть земельных участков в историческом центре города

12 2073
#Публичные слушания
Почётный гражданин Липецка застолбил за собой шесть земельных участков в историческом центре города

Но Виктор Григорьев, который вскоре отпразднует 80-летний юбилей, не собирается ничего строить: участки станут частью его существующего обширного домовладения. 

В марте в публикации "У Городища хотят построить элитный квартал" GOROD48 сообщил о том, что в Липецке распланировали под коттеджную и малоэтажную застройку квартал площадью 4,5 га в историческом центре города, ограниченном улицами Максима Горького, Адамова, Ворошилова и 8 Марта. Часть этой территории площадью 4,5 тысячи квадратных метра принадлежат известному липецкому строителю Виктору Григорьеву, живущему в непосредственной близости от участка. На этой площади не появится новых объектов капитального строительства - она будет использоваться под существующий индивидуальный жилой дом. 

Новость о планах по застройке квартала вызвала большой резонанс среди читателей GOROD48. Вот лишь некоторые реплики.

липчанка: "Все распродали и удивляемся, что строители не управляемые. По всему городу долгострой! Под бывшим "Спутником" землю продали, теперь думают как назад выкупить. Хозяева жизни!"

По-пипецки: "Типа Рублевки будет".

qwerty: "Там же и так уже все застроено нехилыми такими коттеджами и многоквартирными домами на 3-4 этажа. Их снесут?)))".

Сегодня по этому вопросу состоялись публичные слушания. На них пришло всего... 10 человек, из которых собственно жителей центра города было пятеро!

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Публичные слушания провела главный архитектор Липецка Татьяна Азова. Ее подчиненная Наталья Каманина сообщила о том, что было сделано на этапе межевания этой территории. Архитектор Андрей Кулаченков из студии "Архмастер" рассказал, что вокруг этого участка есть объекты культурного наследия, а на нем самом есть зоны с особыми условиями использования: водопровод, линии электропередач. На этой территории невозможно многоэтажное строительство. 

Никто из присутствующих не задал чиновникам и архитектору ни одного вопроса. 
12 2073
#Публичные слушания

Комментарии (12)

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48

38 секунд назад
За такое надо лишать звания
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мистер

9 минут назад
Сам не гам, и другим не дам..Помру-здесь меня и похороните..и пирамиду сверху, из моей земли...
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Ну и что?

12 минут назад
911, внуки не бедствуют
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Липчанин

13 минут назад
Вся земля принадлежит стране и городу и в случае необходимости может быть изьята... Как изымали в свое время под высотки снося частный сектор и гаражи во многих районах города. Рассмотреть необходимость, изьять, компенсировать по бти шной стоимости и застроить высотками на 100-200 квартир. Пользы больше, чем сейчас от пустующего поместья.
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911

15 минут назад
Недаром Бог его наказал и здоровьем, и детьми!
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А ты народ помалкивай говорить несмей

22 минуты назад
Как получилось что жены Путилина и Королева застолбили по несколько гектар земли . Что это если не коррупция . Вся власть в России погрязла воровстве и коррупции .
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гостья

30 минут назад
А что означает "застолбил"?
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на том свете карманов нет

33 минуты назад
а говорят, что в старости наступает мудрость и минимализм желаний. А тут и ртом м и попой ...
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???

34 минуты назад
А в Липецке ли он проживает? У него в Москве кажись хоромы..
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skrip

47 минут назад
Сегодня по этому вопросу состоялись публичные слушания. На них пришло всего... 10 человек.Никто из присутствующих не задал чиновникам и проектанту ни одного вопроса.------------------ Всё правильно .Это же были СЛУШАНИЯ.Диалога не предпологалось.У кого повернётся язык обвинить ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА в нелицеприятных действиях.
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