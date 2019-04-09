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На пляжах Липецка поставят биотуалеты

16 521
#пляж #благоустройство #тендер
На пляжах Липецка поставят биотуалеты

Их установят во всех зонах отдыха.

Управление главного смотрителя Липецка начало активную подготовку к пляжному сезону. Муниципальное учреждение ищет подрядчиков на обновление и благоустройство зон отдыха.

На пляжах Липецка этим летом должны работать биотуалеты. Их установят во всех зонах отдыха — на пляжах ЛТЗ и НЛМК, Центральном пляже и на Набережной. Установку и обслуживание биотуалетов оценили в 370 000 рублей. Их содержание будет идти по графику: вывоз отходов — три раза в неделю, уборка — два раза в неделю, откачка - раз в месяц. Туалеты планируют установить на срок с 18 мая по 31 августа.

На текущее содержание и благоустройство пляжей выделен 1 млн рублей. В лот входят услуги по обновлению песка, установке и демонтажу туалетов, грибков, раздевалок, лавочек, урн, монтаж тренажеров и питьевых фонтанчиков, детских купален, буйков, а также их текущий ремонт. Зоны отдыха должны быть обновлены к 24 мая. За пляжами будут следить вплоть до конца сентября.

Обследование и очистка дна городских пляжей обойдется городской казне в 195 000 рублей. Торги на эти услуги уже состоялись. Водолазы обследуют дно акватории Воронежа до начала купального сезона и будут проверять побережье вплоть до сентября. Дно реки проверят на безопасность до глубины в два метра.
16 521
#пляж #благоустройство #тендер

Комментарии (17)

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Черножопый котяра

6 секунд назад
Во, блин, а я привык в песок срать.
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Наркоман

3 минуты назад
Сколько доз вы приняли? Пишите всякую дрянь.
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Липецк

4 минуты назад
Но ведь липецкие придурки все нагадят и разобьют.
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Петр

16 минут назад
В воду
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гарик

23 минуты назад
Animal planet, тогда в России все пляжи надо закрывать.Аль вы думаете что только в воде липецкие ссут.Отнють батенька
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весёлый

31 минуту назад
Всех с облегчением!
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)..

40 минут назад
Animal planet, те кто сикают в воду их сразу видно. Типа без палева застыл как тормоз.
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Animal planet

50 минут назад
denis,да все в воду и ссут,если кто-то стоит в воде,100% ссыт в * . Лучше бы этот рассадник заразы(липецкие пляжи,совсем закрыли).
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Дебилы мля

51 минуту назад
Туалет должен убираться каждый час. Каждый час, придурки.
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denis

57 минут назад
Представляете если в воде кто-то написает вот жара будет.
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