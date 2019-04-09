На пляжах Липецка поставят биотуалеты

Их установят во всех зонах отдыха.

Управление главного смотрителя Липецка начало активную подготовку к пляжному сезону. Муниципальное учреждение ищет подрядчиков на обновление и благоустройство зон отдыха.



На пляжах Липецка этим летом должны работать биотуалеты. Их установят во всех зонах отдыха — на пляжах ЛТЗ и НЛМК, Центральном пляже и на Набережной. Установку и обслуживание биотуалетов оценили в 370 000 рублей. Их содержание будет идти по графику: вывоз отходов — три раза в неделю, уборка — два раза в неделю, откачка - раз в месяц. Туалеты планируют установить на срок с 18 мая по 31 августа.



На текущее содержание и благоустройство пляжей выделен 1 млн рублей. В лот входят услуги по обновлению песка, установке и демонтажу туалетов, грибков, раздевалок, лавочек, урн, монтаж тренажеров и питьевых фонтанчиков, детских купален, буйков, а также их текущий ремонт. Зоны отдыха должны быть обновлены к 24 мая. За пляжами будут следить вплоть до конца сентября.



Обследование и очистка дна городских пляжей обойдется городской казне в 195 000 рублей. Торги на эти услуги уже состоялись. Водолазы обследуют дно акватории Воронежа до начала купального сезона и будут проверять побережье вплоть до сентября. Дно реки проверят на безопасность до глубины в два метра.