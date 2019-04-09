Общество

39 минут назад

На улицах Липецка дежурит казачий патруль

10 885
#казаки #ДНД
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На улицах Липецка дежурит казачий патруль

Казаки помогают полиции в рамках полномочий ДНД

Многие липчане, наверное, уже обратили внимание на появление в городе ребят в камуфляже и казачьих кубанках. Чаще всего их можно встретить вместе с полицейскими. Но бывает, дежурят они и отдельно - своим патрулем. 

Как рассказал GOROD48 заместитель атамана хуторского казачьего общества «Хутор Донской», заместитель командира казачьей дружины Игорь Зарницкий, казаки оказывают содействие полиции в рамках федерального закона N 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», проще говоря «закона о ДНД».

- Казачество оказывает содействие полиции в охране общественного порядка не первый год. Так, на улицах Липецка дежурили казаки Липецкого городского казачьего общества на протяжении нескольких лет. Но таких патрулей было мало, - рассказал Игорь Зарницкий.  - Месяца три-четыре назад на встрече с атаманом ЛГКО Владимиром Пшонкиным снова встал вопрос о помощи полиции в охране общественного порядка, и было решено, что в нем примут участие казаки «Хутора Донского». 

По словам Игоря Зарницкого, сейчас в патруле состоят 15-17 человек. По его мнению, этого мало, и казаки призывают всех желающих вступать в ряды ДНД. Сделать это можно связавшись через страницу «ВКонтакте» с казаками «Хутора Донского» и «Липецкого городского казачьего общества».

В данный момент казаки оказывают содействие полиции в патрулировании города, охране общественного порядка, пресечении хулиганства, пьяных выходок горожан, борьбе с наркоманией.  Также казаки оказывают содействие волонтерам в поисках пропавших. Недавно, патруль казаков «Хутора Донского» и Липецкого городского казачьего общества буквально на днях оказывал активное содействие в поисках пропавшей школьницы в Ельце.

Также казачий патруль задействован в борьбе с наркоторговлей, так называемыми «закладчиками». 

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- Это самая настоящая беда, охватившая всю Россию. Наркотики, особенно «синтетика», заполонили страну, убивают нашу молодежь, и «закладчики» снуют повсюду, - рассказывает Игорь Зарницкий. – Недавно к нам обратились садоводы из СНТ "Строитель 2" и рассказали, что в садоводство постоянно приезжают "закладчики", следом за ними появляются наркоманы. Дачники очень переживают за сохранность своего имущества, да и за собственную безопасность тоже. В частности, садоводы указывали определенную модель машины, на которой постоянно приезжали то ли наркоманы, то ли закладчики, и пассажиры машины сновали по всему товариществу. В первый же день патрулирования мы заметили этот «Форд», но, увидев нас, водитель тут же уехал. То есть, даже появление людей в форме уже настораживает преступников и вселяет спокойствие в граждан. Поэтому мы расширяем наши ряды, просим всех неравнодушных присоединяться к нам, вступать в ряды ДНД, переходить от слов к делу, к реальной помощи полиции в охране порядка. Прежде всего, это отражается на безопасности  каждого из нас, наших близких, родственников, друзей, всех липчан. 

10 885
#казаки #ДНД
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Комментарии (10)

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Kot Begemot

8 минут назад
Они такие же казаки, как я Майя Плисецкая. Ряженые лентяи
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ттт

9 минут назад
а полицаи почему тем же самым не занимаются?
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Мер

11 минут назад
Кариподенты 48 дрищут, блокируют мои комментарии.
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Милая Оксана

11 минут назад
Казаки , юнкера , детский сад !
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Гость

15 минут назад
Видели уже в мс как мирных жителей нагайками были..
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гарик

16 минут назад
Народ русский терпит до поры до времени
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Андрей

17 минут назад
Пусть по спальным районам ходят, у нас тут наркоманы уже ничего не боятся. ППСников я с десяток лет не видел.
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это

20 минут назад
КИЗЯКИ
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777

26 минут назад
Да судя по всему нас прижимать будут все сильней и сильней а в случае конфликта им ничего не будет за побои Липчан!
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Совет казакам

27 минут назад
Идите, поработайте, к спорту детей * , больным и старым помогите! Толку больше.
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