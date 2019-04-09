Общество
39 минут назад
На улицах Липецка дежурит казачий патруль
Казаки помогают полиции в рамках полномочий ДНД
Многие липчане, наверное, уже обратили внимание на появление в городе ребят в камуфляже и казачьих кубанках. Чаще всего их можно встретить вместе с полицейскими. Но бывает, дежурят они и отдельно - своим патрулем.
Как рассказал GOROD48 заместитель атамана хуторского казачьего общества «Хутор Донской», заместитель командира казачьей дружины Игорь Зарницкий, казаки оказывают содействие полиции в рамках федерального закона N 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», проще говоря «закона о ДНД».
- Казачество оказывает содействие полиции в охране общественного порядка не первый год. Так, на улицах Липецка дежурили казаки Липецкого городского казачьего общества на протяжении нескольких лет. Но таких патрулей было мало, - рассказал Игорь Зарницкий. - Месяца три-четыре назад на встрече с атаманом ЛГКО Владимиром Пшонкиным снова встал вопрос о помощи полиции в охране общественного порядка, и было решено, что в нем примут участие казаки «Хутора Донского».
По словам Игоря Зарницкого, сейчас в патруле состоят 15-17 человек. По его мнению, этого мало, и казаки призывают всех желающих вступать в ряды ДНД. Сделать это можно связавшись через страницу «ВКонтакте» с казаками «Хутора Донского» и «Липецкого городского казачьего общества».
В данный момент казаки оказывают содействие полиции в патрулировании города, охране общественного порядка, пресечении хулиганства, пьяных выходок горожан, борьбе с наркоманией. Также казаки оказывают содействие волонтерам в поисках пропавших. Недавно, патруль казаков «Хутора Донского» и Липецкого городского казачьего общества буквально на днях оказывал активное содействие в поисках пропавшей школьницы в Ельце.
Также казачий патруль задействован в борьбе с наркоторговлей, так называемыми «закладчиками».
- Это самая настоящая беда, охватившая всю Россию. Наркотики, особенно «синтетика», заполонили страну, убивают нашу молодежь, и «закладчики» снуют повсюду, - рассказывает Игорь Зарницкий. – Недавно к нам обратились садоводы из СНТ "Строитель 2" и рассказали, что в садоводство постоянно приезжают "закладчики", следом за ними появляются наркоманы. Дачники очень переживают за сохранность своего имущества, да и за собственную безопасность тоже. В частности, садоводы указывали определенную модель машины, на которой постоянно приезжали то ли наркоманы, то ли закладчики, и пассажиры машины сновали по всему товариществу. В первый же день патрулирования мы заметили этот «Форд», но, увидев нас, водитель тут же уехал. То есть, даже появление людей в форме уже настораживает преступников и вселяет спокойствие в граждан. Поэтому мы расширяем наши ряды, просим всех неравнодушных присоединяться к нам, вступать в ряды ДНД, переходить от слов к делу, к реальной помощи полиции в охране порядка. Прежде всего, это отражается на безопасности каждого из нас, наших близких, родственников, друзей, всех липчан.
Как рассказал GOROD48 заместитель атамана хуторского казачьего общества «Хутор Донской», заместитель командира казачьей дружины Игорь Зарницкий, казаки оказывают содействие полиции в рамках федерального закона N 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», проще говоря «закона о ДНД».
- Казачество оказывает содействие полиции в охране общественного порядка не первый год. Так, на улицах Липецка дежурили казаки Липецкого городского казачьего общества на протяжении нескольких лет. Но таких патрулей было мало, - рассказал Игорь Зарницкий. - Месяца три-четыре назад на встрече с атаманом ЛГКО Владимиром Пшонкиным снова встал вопрос о помощи полиции в охране общественного порядка, и было решено, что в нем примут участие казаки «Хутора Донского».
По словам Игоря Зарницкого, сейчас в патруле состоят 15-17 человек. По его мнению, этого мало, и казаки призывают всех желающих вступать в ряды ДНД. Сделать это можно связавшись через страницу «ВКонтакте» с казаками «Хутора Донского» и «Липецкого городского казачьего общества».
В данный момент казаки оказывают содействие полиции в патрулировании города, охране общественного порядка, пресечении хулиганства, пьяных выходок горожан, борьбе с наркоманией. Также казаки оказывают содействие волонтерам в поисках пропавших. Недавно, патруль казаков «Хутора Донского» и Липецкого городского казачьего общества буквально на днях оказывал активное содействие в поисках пропавшей школьницы в Ельце.
Также казачий патруль задействован в борьбе с наркоторговлей, так называемыми «закладчиками».
- Это самая настоящая беда, охватившая всю Россию. Наркотики, особенно «синтетика», заполонили страну, убивают нашу молодежь, и «закладчики» снуют повсюду, - рассказывает Игорь Зарницкий. – Недавно к нам обратились садоводы из СНТ "Строитель 2" и рассказали, что в садоводство постоянно приезжают "закладчики", следом за ними появляются наркоманы. Дачники очень переживают за сохранность своего имущества, да и за собственную безопасность тоже. В частности, садоводы указывали определенную модель машины, на которой постоянно приезжали то ли наркоманы, то ли закладчики, и пассажиры машины сновали по всему товариществу. В первый же день патрулирования мы заметили этот «Форд», но, увидев нас, водитель тут же уехал. То есть, даже появление людей в форме уже настораживает преступников и вселяет спокойствие в граждан. Поэтому мы расширяем наши ряды, просим всех неравнодушных присоединяться к нам, вступать в ряды ДНД, переходить от слов к делу, к реальной помощи полиции в охране порядка. Прежде всего, это отражается на безопасности каждого из нас, наших близких, родственников, друзей, всех липчан.
Kot Begemot
ттт
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Милая Оксана
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Совет казакам