Происшествия

53 минуты назад

В гостинице «Турист» горел мусор

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#пожар
В гостинице «Турист» горел мусор

Сегодня в Липецке в гостинице «Турист» возник пожар. На третьем этаже пустующего здания горел мусор. 

Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, на третьем этаже пустующего здания горел мусор на площади два квадратных метра. На место выехали четыре отделения. Возгорание быстро ликвидировано.

В рамках дознания по причине пожара будет принято процессуальное решение сотрудниками государственного пожарного надзора.

Напомним, что ранее пустующее здание с открытым доступом привлекало детей. Тогда подростки  били в гостинице окна

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#пожар

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