В гостинице «Турист» горел мусор

Сегодня в Липецке в гостинице «Турист» возник пожар. На третьем этаже пустующего здания горел мусор.

Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, на третьем этаже пустующего здания горел мусор на площади два квадратных метра. На место выехали четыре отделения. Возгорание быстро ликвидировано.

В рамках дознания по причине пожара будет принято процессуальное решение сотрудниками государственного пожарного надзора.

Напомним, что ранее пустующее здание с открытым доступом привлекало детей. Тогда подростки били в гостинице окна.