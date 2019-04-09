В Липецке наградили семейную пару, задержавшую уличного грабителя

В УМВД России по Липецкой области пришло письмо на имя начальника Управления генерал-майора полиции Михаила Молоканова от липчанки, в котором она выразила благодарность лейтенанту юстиции Кристине Швецовой и ее мужу Артему Васильеву.

Напомним, что 1 апреля семейная пара задержала на улице Студеновской уличного грабителя , напавшего на пожилую женщину. Злоумышленник вырвал сумку из рук Валентины Вереникиной и попытался скрыться, однако Кристина и Артем на автомобиле догнали его, задержали, и удерживали до приезда полиции. Кроме этого молодые люди, сразу после инцидента, оказали моральную поддержку пенсионерке, о чем она также сообщает в своем письме:

«Я думала, что таких ответственных и храбрых людей, как Кристина Александровна и Артем Александрович, в наше время не осталось, но я ошибалась. Прошу Вас как-то выделить и отметить этих отважных людей за проявленную бдительность и смелость», - написала благодарная липчанка.

9 апреля начальник Управления МВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов лично поблагодарил следователя ОРП СУ ОП № 7 г.Липецка Кристину Швецову, и ее мужа Артема Васильева за неравнодушие к чужой беде, проявленное мужество и смелость при задержании преступника, и вручил им благодарственные письма и памятные подарки.