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В Липецке наградили семейную пару, задержавшую уличного грабителя
В УМВД России по Липецкой области пришло письмо на имя начальника Управления генерал-майора полиции Михаила Молоканова от липчанки, в котором она выразила благодарность лейтенанту юстиции Кристине Швецовой и ее мужу Артему Васильеву.
«Я думала, что таких ответственных и храбрых людей, как Кристина Александровна и Артем Александрович, в наше время не осталось, но я ошибалась. Прошу Вас как-то выделить и отметить этих отважных людей за проявленную бдительность и смелость», - написала благодарная липчанка.
9 апреля начальник Управления МВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов лично поблагодарил следователя ОРП СУ ОП № 7 г.Липецка Кристину Швецову, и ее мужа Артема Васильева за неравнодушие к чужой беде, проявленное мужество и смелость при задержании преступника, и вручил им благодарственные письма и памятные подарки.
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Дмитрий
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