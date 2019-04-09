Общество

34 минуты назад

В Липецке наградили семейную пару, задержавшую уличного грабителя

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#грабеж #награждение
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В Липецке наградили семейную пару, задержавшую уличного грабителя

В УМВД России по Липецкой области пришло письмо на имя начальника Управления генерал-майора полиции Михаила Молоканова от липчанки, в котором она выразила благодарность лейтенанту юстиции Кристине Швецовой и ее мужу Артему Васильеву. 

Напомним, что 1 апреля семейная пара задержала на улице Студеновской уличного грабителя, напавшего на пожилую женщину. Злоумышленник вырвал сумку из рук Валентины Вереникиной и попытался скрыться, однако Кристина и Артем на автомобиле догнали его, задержали, и удерживали до приезда полиции. Кроме этого молодые люди, сразу после инцидента, оказали моральную поддержку пенсионерке, о чем она также сообщает в своем письме:

 «Я думала, что таких ответственных и храбрых людей, как Кристина Александровна и Артем Александрович, в наше время не осталось, но я ошибалась. Прошу Вас как-то выделить и отметить этих отважных людей за проявленную бдительность и смелость», - написала благодарная липчанка.   

9 апреля начальник Управления МВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов лично поблагодарил следователя ОРП СУ ОП № 7 г.Липецка Кристину Швецову, и ее мужа Артема Васильева за неравнодушие к чужой беде, проявленное мужество и смелость при задержании  преступника, и вручил им благодарственные письма и памятные подарки.  


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#грабеж #награждение
2

Комментарии (3)

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;;4;;.

1 минуту назад
Они выполняли свою работу.Почему не награждают врачей скорой помощи и учителей???За то что одни учат,а другие лечат.
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Дмитрий

14 минут назад
A.C.A.B.
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...

27 минут назад
Молодцы!
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