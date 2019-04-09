Происшествия

37 минут назад

Три машины столкнулись на перекрестке

3 661
#авария #ДТП

Авария произошла на пересечении улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР.

На запись камеры уличного наблюдения попала авария с участием трех автомобилей. ДТП произошло на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР.


Первый легковой автомобиль ехал прямо со стороны 24-го микрорайона. На перекрестке он столкнулся с другой машиной, ехавшей от МЖК в сторону улицы Катукова. От удара вторую машину отбросило на третью легковушку.
3 661
#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Камеры Липецк

7 минут назад
Там ещё же дтп выложили https://vk.com/myregion48
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Твою ж мать

11 минут назад
Сам вчера при проезде через рельсы был неприятно удивлён... Нахрена схему поменяли, непонятно..
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007

26 минут назад
Новую схему светофоров сделали,хотели как лучше получилось как всегда,Стаханова не успевает проезжать через рельсы а 60 лет уже ехать начинает
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