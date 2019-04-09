Три машины столкнулись на перекрестке

Авария произошла на пересечении улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР.

На запись камеры уличного наблюдения попала авария с участием трех автомобилей. ДТП произошло на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР.





Первый легковой автомобиль ехал прямо со стороны 24-го микрорайона. На перекрестке он столкнулся с другой машиной, ехавшей от МЖК в сторону улицы Катукова. От удара вторую машину отбросило на третью легковушку.