Происшествия

сегодня, 11:53

Директора липецкой организации по развитию баскетбола обвиняют в мошенничестве

7 782
#мошенничество
Директора липецкой организации по развитию баскетбола обвиняют в мошенничестве
Отделом по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении директора некоммерческой организации по развитию баскетбола в Липецке. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ОЭБиПК УМВД России по Липецку.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый в течение 2016 года, используя свое служебное положение, похитил деньги, предназначенные для подготовки и проведения спортивных мероприятий на территории  Липецка и Липецкой области. Необходимая сумма выделена спортивной организации из областного бюджета на оказание содействия развитию детско-юношеского и профессионального спорта. Полицейскими установлено, что подозреваемым в подтверждение расходования бюджетных денежных средств составлялись ведомости на выдачу питания спортсменам и тренеру, однако фактически ни спортсмены ни тренер денег не получали.

По предварительным данным общая сумма причиненного ущерба составила около 40 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств и предъявление обвинения подозреваемому лицу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет лишения свободы.

7 782
#мошенничество

Комментарии (7)

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Директор 21 школы

23 минуты назад
Троль, а ты зачем, мелкий стервец, меня, заслуженного учителя, компрометируешь? Я учителя информатики попрошу, чтобы тебя, засpанца, вычислил по IP-адресу! Берегись, шляпа! Для начала, во второгодниках несколько лет походишь, затем - ЕГЭ... Поплачешь у меня, гадёныш...
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Судья Линч

26 минут назад
Блин, на 40.000 провести 150 соревнований не получилось! Чинуши за большие деньги кресло себе под геморрой покупают! Сдуреть, все соревнования за год погубил!
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Гость

28 минут назад
Где я живу ?????!!!!
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Троль

43 минуты назад
Директора 21 школы тоже проверьте
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1234

47 минут назад
Еб.....ся преступление века. Ха.ха.ха
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333

52 минуты назад
А почему три года не могли раскрыть такое преступление? пусть компенсирует затраты и спортсменам и тренеру.
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12345

сегодня, 11:59
за 40 каких то рубасов. да уж
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