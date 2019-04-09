Директора липецкой организации по развитию баскетбола обвиняют в мошенничестве

Отделом по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении директора некоммерческой организации по развитию баскетбола в Липецке. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ОЭБиПК УМВД России по Липецку.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый в течение 2016 года, используя свое служебное положение, похитил деньги, предназначенные для подготовки и проведения спортивных мероприятий на территории Липецка и Липецкой области. Необходимая сумма выделена спортивной организации из областного бюджета на оказание содействия развитию детско-юношеского и профессионального спорта. Полицейскими установлено, что подозреваемым в подтверждение расходования бюджетных денежных средств составлялись ведомости на выдачу питания спортсменам и тренеру, однако фактически ни спортсмены ни тренер денег не получали.



По предварительным данным общая сумма причиненного ущерба составила около 40 тысяч рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств и предъявление обвинения подозреваемому лицу.



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет лишения свободы.



