Тур Фонда «Сколково» в Липецке проигнорировали и Аркадия Дворкович, и Виктор Вексельберг

- Ну и ладно, - отреагировала на не приезд предполагавшихся главных спикеров форума директор МБУ «Технопарк-Липецк» Екатерина Демидова.

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Сегодня в отеле «Меркюри» в Липецке начался двухдневный региональный этап Open Innovations Startup Tour, организованный Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум».Этот форум анонсировала в мэрии на прошлой неделе председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко. Она же сообщила, что на нем ждут высоких гостей из Москвы - Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга. Но, оказалось, что в Липецк они не приехали. «Ну и ладно», - так отреагировала в кулуарах форума на этот неприятный факт директор МБУ «Технопарк-Липецк» Екатерина Демидова.Липецк стал седьмым городом-участником Всероссийского открытого инновационного стартап-тура «Цифровой регион», где бизнесмены, инвесторы и представители институтов развития поделятся с начинающими предпринимателями профессиональным опытом, расскажут о возможностях поддержки стартапов на федеральном и региональном уровнях. Отель «Меркюри» собрал более 700 участников форума. Его центральным событием станет конкурс стартапов в трех основных сферах - информационных технологиях, индустриальных и энергетических технологиях, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. В конкурсную комиссию поступило 182 проекта из Липецка, Москвы, Курска, Воронежа, Тамбова и других регионов. Жюри отобрало из них 31 стартап, которые и представят на очном этапе в Липецке. Финалисты будут бороться за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность получения двух миллионов рублей по программе «Старт» Фонда содействия инновациям. Все победители получат приглашения на Startup Village - самую масштабную стартап-конференцию в России и странах СНГ, которая состоится в конце мая.- Форум открывает для бизнес-сообщества очень большие возможности. Это - одна из точек роста, которая позволит Липецку уйти из числа городов с моноэкономикой. Я сама пришла из бизнеса и точно знаю, что предприниматели нуждаются в том, чтобы их слышали. Основная цель власти - поддержать пока еще «звездочки» бизнеса. А у нас есть куда расти. Город нуждается в инновациях в сферах благоустройства, сферы услуг. Наш «Технопарк» - яркий пример тех проектов, которые могут быть востребованы на территории всей страны, - отметила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.- Хочу отметить, что такого количества проектов, какие будут презентованы в Липецке в рамках этого форума, в других городах, где прошли подобные мероприятия, еще не было. Администрация области ставит в приоритет развитие культуры предпринимательства. Я лично уже начала отслеживать финалистов конкурса и скажу, что с некоторыми из них мы обязательно встретимся уже в областной администрации, - сказал вице-губернатор Анатолий Якутин.С двумя участниками Форума, доцентами Липецкого техуниверситета, работающими на кафедре автоматизации систем управления, GOROD48 разговорился за чашкой кофе. Владимир Алексеев и Павел Домашнев разработали и уже внедрили в одном из частных медцентров Липецка систему прохождения медосмотров без привычной очереди к узким специалистам.- Наша программа, разработанная еще в 2014 году позволяет записанному на медосмотр человеку не сидеть в очередях у каждой двери. Алгоритм похож на упорядоченное броуновское движение - все ходят по кабинетам по вызову специалистов, лишь однажды зарегистрировавшись в системе. Такого проекта мы не нашли в открытом доступе. Возможно, он уникален для страны. В медцентре, где мы внедрили нашу программу, довольны и врачи, и их клиенты, - говорят ученые.Правда, облздраву их новация интересной не показалась, хотя она относительно недорога: до 300 тысяч рублей на поликлинику или больницу.Сегодня нарасхват у журналистов был Пекка Вильякайнен - советник президента Фонда «Сколково» по работе со стартапами. За деловую хватку плюс внешность Пекку Вильякайнена даже в глаза называют Бульдогом, а он сам себя сегодня назвал GOROD48 «танком». А мы задали ему вопрос о том, выгодно ли в России заморачиваться с новыми идеями, если все можно купить в Китае?- Неплохой вопрос. Не думаю, что Китай - наша ключевая проблема. Главное - роботизация производства. Лет через десять настанут времена, когда для организации сборки и производства люди не будут нужны. Мне очевидно, что вам, русским, необходимо выстраивать на базе вашей науки те процессы, которые породят новые продукты, интересные миру. На таких форумах, как этот, мы выстраиваем мостики между научной идеей и ее реализацией в производство, - сказал финн.Пекка Вильякайнен, кстати, просил восторженных представителей бюджетных СМИ особо не обольщаться успехами российской науки и экономики. Он заметил, что доля российской экономики в мировой структуре рынка - менее двух процентов. И инновации, рассчитанные на исключительно на применение в России, его не интересуют: «Мне интересны другие 98 процентов экономики».По словам финского советника президента Фонда «Сколково» по работе со стартапами, даже молодежи в нынешнем быстро меняющемся мире нужно повышать квалификацию.- Мне иногда снится страшный сон, кошмар, что мне уже ничего не интересно! Поэтому я много читаю и постоянно учусь, - заявил Бульдозер.Он же дал бесплатный совет всем участникам Форума «Сколково» в Липецке: стараться копировать все лучшее, что доступно в той сфере деятельности, в которой они хотят найти свое будущее. Не надо бояться что-то перенимать, постоянно «гуглить», делегировать полномочия:- Инновация - всего 15 процентов успеха. Главное - искра в глазах предпринимателя! Без увлеченности проектом не может быть никакого успеха.В рамках образовательной программы стартап-тура в Липецке пройдут лекции и мастер-классы экспертов в различных сферах экономики, панельная дискуссия «Источники цифрового прорыва в регионах», сессия Skolkovo Demo Day, где стартапы-резиденты представят свои инновационные решения и проекты для промышленности Липецкой области. Предусмотрена даже троллинг-сессия «Все, что вы хотели знать о «Сколково», но стеснялись спросить». На ней эксперты расскажут о задачах Фонда и о том, как стать участником проекта, а также ответят на самые каверзные вопросы.