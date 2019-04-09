Из дамской сумочки в туалете торгового центра украли 30 000 рублей

Преступницу вычислили по камерам наблюдения.

Советский районный суд Липецка вынес приговор по обвинению в краже. К ответственности за преступление привлекли менеджер-кассира; женщина ранее была судима за нелегальный оборот наркотиков.



Кража была совершена в дамской комнате торгово-развлекательного центра «Европа» вечером 22 ноября 2018 года. Менеджер заметила, что одна из посетительниц туалета оставила свою сумочку без присмотра, и воспользовалась случаем. Злоумышленница вытащила из дамской сумки 30 000 рублей. Вычислить преступницу помогли камеры наблюдения. Кассир не стала отрицать своей вины.



Суд приговорил женщину к двум годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.