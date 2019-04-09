Происшествия

21 минуту назад

Из дамской сумочки в туалете торгового центра украли 30 000 рублей

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#кража
Из дамской сумочки в туалете торгового центра украли 30 000 рублей

Преступницу вычислили по камерам наблюдения.

Советский районный суд Липецка вынес приговор по обвинению в краже. К ответственности за преступление привлекли менеджер-кассира; женщина ранее была судима за нелегальный оборот наркотиков.

Кража была совершена в дамской комнате торгово-развлекательного центра «Европа» вечером 22 ноября 2018 года. Менеджер заметила, что одна из посетительниц туалета оставила свою сумочку без присмотра, и воспользовалась случаем. Злоумышленница вытащила из дамской сумки 30 000 рублей. Вычислить преступницу помогли камеры наблюдения. Кассир не стала отрицать своей вины.

Суд приговорил женщину к двум годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.
2 422
#кража

Комментарии (2)

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Серый

4 минуты назад
В Европе камер мало, и я не уверен что они есть в женском туалете.
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Дуралей

11 минут назад
Кто же редакторам Города 48 сливает информацию о рассмотренных в судах уголовных делах? Зачем народу информация о событиях которые происходили год или два назад. Скорее всего горе журналисты ходят по судам и смотрят списки рассматриваемых дел, которые вывешивают у знала заседаний. Какие журналисты такие и новости........
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