Происшествия

27 минут назад

В Липецке отыскали ларек с контрафактной водкой

3 236
#контрафакт
В Липецке отыскали ларек с контрафактной водкой

Он работал в переделанном гараже во дворе на улице Механизаторов.

Вчера в Липецке сотрудники управления потребительского рынка и сотрудники отдела полиции №3 накрыли ларек с контрафактной водкой.

О его деятельности сообщили местные жители. Ларек работал в переделанном гараже во дворе дома №3 на улице Механизаторов. Он работал в круглосуточном режиме. Поэтому сюда постоянно стекались асоциальные элементы в поисках крепкого алкоголя. А для отвода глаз на небольшой витрине покупателям предлагалось купить снеки и консервы.

Сразу проверяющим не открыли. Но, попав внутрь, полицейские нашли не только водку, но и спиртосодержащие жидкости а-ля «коньяк» и спирт в емкостях без опознавательных знаков. Всего было опечатано и вывезено четыре коробки с алкоголем.

3 236
#контрафакт

Комментарии (3)

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Серый

2 минуты назад
ОТЫСКАЛИ и НАКРЫЛИ????? Г48
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да ну

2 минуты назад
Свои сдали.)))))
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Алкан

8 минут назад
Я то же его искал... Но злыдни опередили.
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