В Липецке отыскали ларек с контрафактной водкой

Он работал в переделанном гараже во дворе на улице Механизаторов.

Вчера в Липецке сотрудники управления потребительского рынка и сотрудники отдела полиции №3 накрыли ларек с контрафактной водкой.



О его деятельности сообщили местные жители. Ларек работал в переделанном гараже во дворе дома №3 на улице Механизаторов. Он работал в круглосуточном режиме. Поэтому сюда постоянно стекались асоциальные элементы в поисках крепкого алкоголя. А для отвода глаз на небольшой витрине покупателям предлагалось купить снеки и консервы.



Сразу проверяющим не открыли. Но, попав внутрь, полицейские нашли не только водку, но и спиртосодержащие жидкости а-ля «коньяк» и спирт в емкостях без опознавательных знаков. Всего было опечатано и вывезено четыре коробки с алкоголем.



