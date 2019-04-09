47 минут назад
С начала весенней охоты выявлено почти 50 нарушений
Сотрудниками управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» проведены мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о животном мире на территории Липецкой области в период открытия весенней охоты 2019 года.
У нарушителей изъято и передано в органы внутренних дел шесть охотничьих ружей.
Должностными лицами управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области проводились совместные рейды по охране охотничьих угодий с сотрудниками охотнадзора соседних регионов. В ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками Тамбовоблохотуправления задержаны жители Липецкой области, проводящие незаконную охоту вне сроков охоты на территории Липецкой области.Браконьеры пытались скрыться на территории Тамбовской области, где были задержаны инспекторами Тамбовоблохотуправления.
Фото: skyview.kz