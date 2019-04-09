Общество

47 минут назад

С начала весенней охоты выявлено почти 50 нарушений

369
#охота #браконьерство
С начала весенней охоты выявлено почти 50 нарушений

Сотрудниками управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» проведены мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о животном мире на территории Липецкой области в период открытия весенней охоты 2019 года. 

С 1 по 7 апреля выявлено 49 нарушений правил охоты: 32 факта незаконной рыбной ловли с использованием сетей, одно нарушение, связанное с поджогом сухой травы, один факт незаконной рыбной ловли, подпадающей под действие ст. 256 УК РФ.

У нарушителей изъято и передано в органы внутренних дел шесть охотничьих ружей.

Должностными лицами управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области проводились совместные рейды по охране охотничьих угодий с сотрудниками охотнадзора соседних регионов. В ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками Тамбовоблохотуправления задержаны жители Липецкой области, проводящие незаконную охоту вне сроков охоты на территории Липецкой области.Браконьеры пытались скрыться на территории Тамбовской области, где были задержаны инспекторами Тамбовоблохотуправления. 

Фото: skyview.kz


369
#охота #браконьерство

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