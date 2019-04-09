Общество

12 минут назад

Переезд через Дон закроют из-за ремонта

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#переезд #ремонт
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Переезд через Дон закроют из-за ремонта

Временные ограничения будут действовать 10 апреля.

В связи с проведением ремонтно-сварочных работ завтра,10 апреля, будет закрыт проезд по понтонной переправе через реку Дон на автомобильной дороге Стебаево – Задонск – Долгорукого у села Замятино в Задонском районе Липецкой области.

Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, объезд ремонтируемого участка будет осуществляется по автомобильной дороге Задонск – Алексеевка и Алексеевка — примыкание к автомобильной дороги Ольшанец – Каменка.
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#переезд #ремонт
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