Переезд через Дон закроют из-за ремонта

Временные ограничения будут действовать 10 апреля.

В связи с проведением ремонтно-сварочных работ завтра,10 апреля, будет закрыт проезд по понтонной переправе через реку Дон на автомобильной дороге Стебаево – Задонск – Долгорукого у села Замятино в Задонском районе Липецкой области.



Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, объезд ремонтируемого участка будет осуществляется по автомобильной дороге Задонск – Алексеевка и Алексеевка — примыкание к автомобильной дороги Ольшанец – Каменка.