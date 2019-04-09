Происшествия

29 минут назад

8-летний мальчик пострадал в двойном столкновении

579
#авария #ДТП
8-летний мальчик пострадал в двойном столкновении

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 апреля в Хлевенском районе на подъезде от трассы «Дон» к Липецку 52-летний водитель «ВАЗ-21074», по предварительным данным, не учел необходимый боковой интервал, дистанцию, вследствие чего,  допустил столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением 39-летнего водителя и автомобилем «Шкода Октавия Тур» под управлением 49-летнего водителя. В ДТП пострадали  39-летняя пассажирка «Шкоды» и 8-летний мальчик, оба с различными травмами доставлялись  в ГУЗ Хлевенская РБ.

В Ельце на трассе «Дон» 44-летний водитель мотоцикла «МВ Агуста Ф4» сбил 36-летнего мужчину, который от полученных ранений умер в травматологическом отделении ГУЗ «Елецкая городская больница №1».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявлено 1232 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 862 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.        



579
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ельчанин получил четыре года условно за сломанный палец полицейского
#насилие в отношении представителя власти
4
Ельчанин получил четыре года условно за сломанный палец полицейского

32 минуты назад

Происшествия
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Ельце
#авария #ДТП
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Ельце

33 минуты назад

Происшествия
Липецкий водитель остался без колес и денег
#мошенничество
4
Липецкий водитель остался без колес и денег

сегодня, 08:39

Происшествия
В Липецке задержали поджигателя автомобиля
#пожар #поджог
4
В Липецке задержали поджигателя автомобиля

сегодня, 08:32

Происшествия
Липчанин утонул в болоте
#болото #несчастный случай
Липчанин утонул в болоте

сегодня, 08:31

Происшествия
«У них какие то свои правила движения» - воронежцы возмущены липецкими автохамами
#автохамство
49
«У них какие то свои правила движения» - воронежцы возмущены липецкими автохамами

сегодня, 08:14

Происшествия