8-летний мальчик пострадал в двойном столкновении

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один - погиб.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 апреля в Хлевенском районе на подъезде от трассы «Дон» к Липецку 52-летний водитель «ВАЗ-21074», по предварительным данным, не учел необходимый боковой интервал, дистанцию, вследствие чего, допустил столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением 39-летнего водителя и автомобилем «Шкода Октавия Тур» под управлением 49-летнего водителя. В ДТП пострадали 39-летняя пассажирка «Шкоды» и 8-летний мальчик, оба с различными травмами доставлялись в ГУЗ Хлевенская РБ.

В Ельце на трассе «Дон» 44-летний водитель мотоцикла «МВ Агуста Ф4» сбил 36-летнего мужчину , который от полученных ранений умер в травматологическом отделении ГУЗ «Елецкая городская больница №1».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1232 нарушения ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 862 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



