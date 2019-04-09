Общество

56 минут назад

Комсомольский пруд начали наполнять водой

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#Комсомольский пруд #благоустройство
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На прилегающей площадке продолжается благоустройство.

Липчане отмечают, что городские власти вернулись к благоустройству зоны отдыха у Комсомольского пруда. Через соцсети они делятся наблюдениями: приводят в порядок дорожки, ниже Петровского спуска сделали небольшую детскую площадку с песком и поставили тренажёры.





Также через соцсети о работе своих подчиненных рапортует председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Алексей Бахтин. Коммунальщики уже приступили к наполнению чаши пруда.

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Комсомольский пруд . . #благоустройство . . Комсомольский пруд считается одним из самых популярных мест отдыха в Липецке. Это искусственный водоем, который появился еще в начале 18 века при строительстве плотины на реке Липовка. Плотина была нужна для железоделательных заводов. Отсюда и первое название пруда — Верхний пруд железоделательного завода. Затем обозначение упростилось до Верхнего пруда. . . Мы начали работу по наполнению Комсомольского пруда. . Липецк - благоустроенный город . . #благоустройство #новостиЛипецк #дороги #город48 #Липецк @gorod48.ru

Публикация от Алексей Бахтин (@bakhtin_alexey48)

5 641
#Комсомольский пруд #благоустройство
1

Комментарии (5)

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Вопрос

1 минуту назад
Чему равно потенциальная энергия в точке В?
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Плутон

9 минут назад
Animal planet, ВЫ просто завидуете молодым , ярким , успешным , урбанистам , из КБ BELKA , которые создали , отличный дизайн -макет , десятки тысяч Липчан с помощью Управления Строит. и Арх. г. Липецка внесли свои корректировки в задуманное , проектировщики создали точно выверенный проект , подрядчики-строители великолепно реализовали задуманное , и сотни тысяч жителей и гостей нашего города прекрасно проведут время в Общественном пространстве !
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Лена

15 минут назад
Бортик, которым огорожен пруд самое большое 25 см.от земли. Взрослым к нему страшно подходить, а детей близко подпускать вообще нельзя.
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Animal planet

31 минуту назад
Слов нет,одни маты! Зачем там детские площадки и тренажеры? Нижний парк рядом,взяли испортили такое место,там просто нужно было поставить удобные лавочки и фонари,и все.Посадить деревья,ивы я так понял там вырубили. Я охереваю,во что ПИПЕЦК,ой простите Липецк превратили. Детишкам будут памперсы под каждым кустом менять и эти же подросшие детишки будут издеваться над утками.Cпецом летом там проеду,остановлю машину и выйду по фоткаю во что этот уголок превратят мамаши с детишками.
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DGahan

46 минут назад
Кто в теме-откуда вода там? На б.и м. ключах вроде родников нет уже.Это слив с молзавода или там в логу родники?
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