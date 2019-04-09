Комсомольский пруд начали наполнять водой

На прилегающей площадке продолжается благоустройство.

Липчане отмечают, что городские власти вернулись к благоустройству зоны отдыха у Комсомольского пруда. Через соцсети они делятся наблюдениями: приводят в порядок дорожки, ниже Петровского спуска сделали небольшую детскую площадку с песком и поставили тренажёры.Также через соцсети о работе своих подчиненных рапортует председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Алексей Бахтин. Коммунальщики уже приступили к наполнению чаши пруда.