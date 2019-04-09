56 минут назад
Комсомольский пруд начали наполнять водой
На прилегающей площадке продолжается благоустройство.
Также через соцсети о работе своих подчиненных рапортует председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Алексей Бахтин. Коммунальщики уже приступили к наполнению чаши пруда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Комсомольский пруд . . #благоустройство . . Комсомольский пруд считается одним из самых популярных мест отдыха в Липецке. Это искусственный водоем, который появился еще в начале 18 века при строительстве плотины на реке Липовка. Плотина была нужна для железоделательных заводов. Отсюда и первое название пруда — Верхний пруд железоделательного завода. Затем обозначение упростилось до Верхнего пруда. . . Мы начали работу по наполнению Комсомольского пруда. . Липецк - благоустроенный город . . #благоустройство #новостиЛипецк #дороги #город48 #Липецк @gorod48.ru
Вопрос
Плутон
Лена
Animal planet
DGahan