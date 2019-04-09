Липецкий водитель остался без колес и денег

Мужчина связался с интернет-мошенниками.

8 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 32-летний житель Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина пытался купить через соцсеть комплект колес, перевел продавцу 15 000 рублей, но товар так и не получил.



Полицейские в очередной раз напоминают, прежде чем переводить деньги за товары в интернете, наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вы имеете дело с мошенником.





