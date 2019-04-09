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Липецкий водитель остался без колес и денег

4 1092
#мошенничество
Липецкий водитель остался без колес и денег

Мужчина связался с интернет-мошенниками.

8 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 32-летний житель Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина пытался купить через соцсеть комплект колес, перевел продавцу 15 000 рублей, но товар так и не получил.

Полицейские в очередной раз напоминают, прежде чем переводить деньги за товары в интернете, наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вы имеете дело с мошенником.


4 1092
#мошенничество

Комментарии (4)

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Автор

14 минут назад
Какие же люди ДУРАКИ. ОТДАЛ ДЕНЬГИ И ЖДЁТ ТОВАР. Внатуре ЛОШАРА.
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Эгоист

46 минут назад
Как писал товарищ Пушкин: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".
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----

53 минуты назад
барыги любят ЛОХОВ.
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Гость

59 минут назад
Спасибо нашим доблестный полицейским за их доблестный труд. Плохо что преступников не ловят и преступления не раскрывают. Зато регулярно напоминают что бы люди насторожились....
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