Общество

сегодня, 08:38

Водитель объехал пробку по встречной полосе

6 640
#нарушение ПДД
1

За спешку автомобилиста могут лишить прав.

На запись видеорегистратора попало нарушение правил дорожного движение, совершенное на улице Меркулова в Липецке. Вчера днем там на полосу встречного движения выехал водитель темного легкового автомобиля. Так автомобилист решил объехать пробку.


 Заметим, что езда по встречной полосе движения наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
6 640
#нарушение ПДД
1

Комментарии (6)

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федя

10 минут назад
Несчастный, его спровоцировали организаторы пробок. Если бы все ездили по рельсам то и на встречку никто бы не выезжал.
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Автор

11 минут назад
Быдлятская ТВАРЬ.
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PDD48

26 минут назад
РАССТРЕЛЯТЬ!!!
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игп

33 минуты назад
То были земляки с Харькова
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Никто не накажет

52 минуты назад
Номеров то не видно
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умник

сегодня, 08:51
максимум: штраф 5000. минимум: даже разбираться не будут
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