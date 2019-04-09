Общество
сегодня, 08:38
Водитель объехал пробку по встречной полосе
6 640
За спешку автомобилиста могут лишить прав.
На запись видеорегистратора попало нарушение правил дорожного движение, совершенное на улице Меркулова в Липецке. Вчера днем там на полосу встречного движения выехал водитель темного легкового автомобиля. Так автомобилист решил объехать пробку.
Заметим, что езда по встречной полосе движения наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
Заметим, что езда по встречной полосе движения наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
6 640
федя
Автор
PDD48
игп
Никто не накажет
умник