Водитель объехал пробку по встречной полосе

За спешку автомобилиста могут лишить прав.

На запись видеорегистратора попало нарушение правил дорожного движение, совершенное на улице Меркулова в Липецке. Вчера днем там на полосу встречного движения выехал водитель темного легкового автомобиля. Так автомобилист решил объехать пробку.





Заметим, что езда по встречной полосе движения наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.