Происшествия
сегодня, 08:31
Липчанин утонул в болоте
Несчастный случай произошел в Тамбовской области.
Житель Липецкой области приехал в гости в Мордовский район Тамбовской области и утонул в болоте, сообщает издание LifeTambov.ru.
Несчастный случай произошел в селе Кужное. Тело 52-летнего мужчины в болоте обнаружили местные жители. Как позже выяснилось, погибший приехал в село из Липецкой области со знакомыми. Потом те уехали, а он почему-то задержался. Было темно и он, возможно, заблудился, провалился в болото возле реки и утонул. Помочь ему было некому. Тело нашли лишь на следующий день.
На теле мужчины нет следов насилия. СУ СКР по Тамбовской области проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Несчастный случай произошел в селе Кужное. Тело 52-летнего мужчины в болоте обнаружили местные жители. Как позже выяснилось, погибший приехал в село из Липецкой области со знакомыми. Потом те уехали, а он почему-то задержался. Было темно и он, возможно, заблудился, провалился в болото возле реки и утонул. Помочь ему было некому. Тело нашли лишь на следующий день.
На теле мужчины нет следов насилия. СУ СКР по Тамбовской области проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.