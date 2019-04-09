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Липчанин утонул в болоте

2990
#болото #несчастный случай
Липчанин утонул в болоте

Несчастный случай произошел в Тамбовской области.

Житель Липецкой области приехал в гости в Мордовский район Тамбовской области и утонул в болоте, сообщает издание LifeTambov.ru.

Несчастный случай произошел в селе Кужное. Тело 52-летнего мужчины в болоте обнаружили местные жители. Как позже выяснилось, погибший приехал в село из Липецкой области со знакомыми. Потом те уехали, а он почему-то задержался. Было темно и он, возможно, заблудился, провалился в болото возле реки и утонул. Помочь ему было некому. Тело нашли лишь на следующий день.

На теле мужчины нет следов насилия. СУ СКР по Тамбовской области проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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#болото #несчастный случай

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