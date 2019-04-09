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«У них какие то свои правила движения» - воронежцы возмущены липецкими автохамами

49 2198
#автохамство
2
«У них какие то свои правила движения» - воронежцы возмущены липецкими автохамами

У ТРК «Град» в Воронеже сфотографировали причудливую парковку автомобиля Nissan Qashqai с липецкими номерами. Водитель автомобиля не только загнул парковочный столбик, но и занял два места.

Как сообщает «Блокнот Воронеж», обсуждая этот снимок воронежцы пишут, что липчане являются чуть ли не худшими водителями и их стоит опасаться.

«У себя они нормально водят, но как только приезжают в Воронеж, то начинается какая-то дикость», «Я шарахаюсь на дороге от 48 региона», «Если данный авто действительно с Липецка, то удивляться особо нечему. У них какие то свои правила ПДД. Может свои устои или все мигом договорились ездить по-своему», - возмутились воронежцы.
49 2198
#автохамство
2

Комментарии (50)

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PDD48

27 секунд назад
Вообще-то это водитель из Воронежа, просто машина в Липецке зарегистрирована. Он у меня её купил!!!
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соглашусь с Мдаааа

7 минут назад
поворотниками у нас в Липецке пользоваться не принято
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Палач

8 минут назад
Автор, ...ужас, молодым помрешь
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СЛЕСАРЬ

8 минут назад
...хочу статистику сбитых пешеходов на количество жителей регионов. Вот тогда и поговорим ...
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Автор

9 минут назад
ЛИПЕЦКАЯ МРАЗЬ
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Палач

14 минут назад
Надо быть терпимей друг к другу... все мы с черноземья
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житель

14 минут назад
Хуже липецких быдло во всей России не сыщешь. Это отмечают все, кто хоть один раз столкнулся с коренными жителями Липецка.
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+100

15 минут назад
у нас реально прорускают и тормозят перед переходом. В Воронеже - если ты пропустил пешехода, то это из серии как увидеть Путина
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+100

18 минут назад
Зема - +100 ! " Это действительно так . будут давить и не пропустят
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Воронежская езда

18 минут назад
это правило: ни каких правил, не уступить, не пропустить, наплевать, так что не надо нам рассказывать про Липецк, знаем бывали
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