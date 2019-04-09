сегодня, 08:14
«У них какие то свои правила движения» - воронежцы возмущены липецкими автохамами
У ТРК «Град» в Воронеже сфотографировали причудливую парковку автомобиля Nissan Qashqai с липецкими номерами. Водитель автомобиля не только загнул парковочный столбик, но и занял два места.
«У себя они нормально водят, но как только приезжают в Воронеж, то начинается какая-то дикость», «Я шарахаюсь на дороге от 48 региона», «Если данный авто действительно с Липецка, то удивляться особо нечему. У них какие то свои правила ПДД. Может свои устои или все мигом договорились ездить по-своему», - возмутились воронежцы.
PDD48
соглашусь с Мдаааа
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СЛЕСАРЬ
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Воронежская езда