Директора елецкой спортивной школы «Спартак» обвиняют в подлоге

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, в январе 2017 года обвиняемый принял на должность бухгалтера студентку университета, которая фактически трудовую деятельность не осуществляла, получая высшее образование в соседнем регионе. На основании подписанного обвиняемым приказа о фиктивном приеме на работу, на банковский счет студентки ежемесячно перечислялась заработная плата. Более чем за год мнимой работы бухгалтер получила более 240 тысяч рублей, перечисленных в качестве зарплаты, премии, компенсации за неиспользованный отпуск.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностных преступлений фигурант не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку уйти от уголовной ответственности, и опровергло собранной доказательственной базой, в основе которой материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области, протоколы следственных действий, иные доказательства.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.