Происшествия

39 минут назад

Директора елецкой спортивной школы «Спартак» обвиняют в подлоге

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#подлог

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы «Спартак», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение вверенного имущества с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, в январе 2017 года обвиняемый принял на должность бухгалтера студентку университета, которая  фактически трудовую деятельность не осуществляла, получая высшее образование в соседнем регионе. На основании подписанного обвиняемым приказа о фиктивном приеме на работу, на банковский счет студентки ежемесячно перечислялась заработная плата. Более чем за год мнимой работы бухгалтер получила более 240 тысяч рублей, перечисленных в качестве зарплаты, премии, компенсации за неиспользованный отпуск.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностных  преступлений фигурант не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку уйти от уголовной ответственности, и опровергло собранной доказательственной базой, в основе которой материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области, протоколы следственных действий, иные доказательства.   

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



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#подлог

Комментарии (1)

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кумовщина

23 минуты назад
Если в кулюторной столице региона такое, что же за вакханалия по аулам?
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