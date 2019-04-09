Общество
сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 9 апреля 2019 года. Представляете, а в Южном полушарии сейчас начало второго месяца осени.
День в истории
Еще 320 лет назад Петр I осознавал, что привычка жить в грязи Россию погубит. В этот день он издал один из важнейших своих указов - «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Еще в юности, открыв для себя прелести немецкой слободы Кукуй, Петруша заметил, что иноверцы посреди улицы ночные горшки не выливают, и именно потому у них так мило. Ну, и плюс, конечно у них там разные кунштюки – механические игрушки, пудренные парики, табак, пиво, приятные девицы… Но главное – чистота кругом! Культура!
Указ от 9 апреля 1699 года грозил нарушителям серьезным наказанием: «Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание – битье кнутом, да с них же взята будет пеня». По большому счету, этот день можно считать рождением российской системы ЖКХ: при Петре в столице начали прокладывать канализацию и ставить урны на улицах. Мы считаем, что Петр Первый был просвещенный монарх с передовыми взглядами и потому предлагаем: не просто твердить на всех углах, что Петр осенил своим присутствием Липецк, но и применять на деле его методы против тех, кто норовит свинячить – битье кнутом и пеня.
Музыкальная пауза
Как всегда в этот час - лучшая музыка для вас. Кстати, в этот день отмечал свой день рожденья Хью Хефнер, основатель журнала «Плэйбой». Отличные именинные вечеринки устраивал мужчина, не мелочился. И вообще прожил красиво. Вся его жизнь – просто идеальный пример восхитительно безнравственной американской мечты.
В Липецке пока тепло и сухо
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем температура составит от 12 до 17 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем от 14 до 16 градусов тепла.
9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году –14 градусов мороза.
Транспорт
Район железнодорожного вокзала, кольцо Трубного завода, улицы Терешковой, Гагарина и Стаханова. На часах всего семь утра, а там уже можно попасть в пробку.
Запасаться питьевой водой
…рекомендуется прямо сейчас жителям ряда липецкий улиц. Потому что в связи с производством ремонтных работ сегодня с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды по адресам:
ул. Индустриальная, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Буденого, ул. Сырская, пер. Рядовой, ул. Папина, 2б, ул. Союзная, 1а/1, 1, а, 3а, 3а/1, 1а/3, 1д, 3, 5, ул. Потапова, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, ул. Перова, 2а, 2а/1, 2е, 2д, 2а/5, 2а/7, 2а/6, 2а/3, 2а/8, 2а/9, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Биологическая, ул. Потапова, ул. Перова.
Танцора робот не заменит
Росстат посчитал, с каким опытом работы россиянам труднее всего найти новое место.
Верхние строчки антирейтинга заняла розничная торговля и ремонт автомобилей. Иными словами, если нынешний продавец хочет сменить работу, ему будет очень трудно это сделать.
«Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил, что сфера торговли — одна из самых массовых в России, при этом у сотрудников из этой сферы часто не хватает квалификации, чтобы перейти потом в другую отрасль», - пишет источник.
Беда в том, что на человеческие рабочие места в наше время все чаще претендуют роботы. Хорошо бы тогда уж роботам заменить целую армию чиновников! Также экспертами было замечено, что специалистов в области водоснабжения или учителей танцев роботами пока заменить невозможно.
Мы желаем вам хорошего дня, читайте свежие новости на портале GOROD48!
Еще 320 лет назад Петр I осознавал, что привычка жить в грязи Россию погубит. В этот день он издал один из важнейших своих указов - «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Еще в юности, открыв для себя прелести немецкой слободы Кукуй, Петруша заметил, что иноверцы посреди улицы ночные горшки не выливают, и именно потому у них так мило. Ну, и плюс, конечно у них там разные кунштюки – механические игрушки, пудренные парики, табак, пиво, приятные девицы… Но главное – чистота кругом! Культура!
Указ от 9 апреля 1699 года грозил нарушителям серьезным наказанием: «Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание – битье кнутом, да с них же взята будет пеня». По большому счету, этот день можно считать рождением российской системы ЖКХ: при Петре в столице начали прокладывать канализацию и ставить урны на улицах. Мы считаем, что Петр Первый был просвещенный монарх с передовыми взглядами и потому предлагаем: не просто твердить на всех углах, что Петр осенил своим присутствием Липецк, но и применять на деле его методы против тех, кто норовит свинячить – битье кнутом и пеня.
Музыкальная пауза
Как всегда в этот час - лучшая музыка для вас. Кстати, в этот день отмечал свой день рожденья Хью Хефнер, основатель журнала «Плэйбой». Отличные именинные вечеринки устраивал мужчина, не мелочился. И вообще прожил красиво. Вся его жизнь – просто идеальный пример восхитительно безнравственной американской мечты.
В Липецке пока тепло и сухо
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем температура составит от 12 до 17 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем от 14 до 16 градусов тепла.
9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году –14 градусов мороза.
Транспорт
Район железнодорожного вокзала, кольцо Трубного завода, улицы Терешковой, Гагарина и Стаханова. На часах всего семь утра, а там уже можно попасть в пробку.
Запасаться питьевой водой
…рекомендуется прямо сейчас жителям ряда липецкий улиц. Потому что в связи с производством ремонтных работ сегодня с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды по адресам:
ул. Индустриальная, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Буденого, ул. Сырская, пер. Рядовой, ул. Папина, 2б, ул. Союзная, 1а/1, 1, а, 3а, 3а/1, 1а/3, 1д, 3, 5, ул. Потапова, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, ул. Перова, 2а, 2а/1, 2е, 2д, 2а/5, 2а/7, 2а/6, 2а/3, 2а/8, 2а/9, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Биологическая, ул. Потапова, ул. Перова.
Танцора робот не заменит
Росстат посчитал, с каким опытом работы россиянам труднее всего найти новое место.
Верхние строчки антирейтинга заняла розничная торговля и ремонт автомобилей. Иными словами, если нынешний продавец хочет сменить работу, ему будет очень трудно это сделать.
«Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил, что сфера торговли — одна из самых массовых в России, при этом у сотрудников из этой сферы часто не хватает квалификации, чтобы перейти потом в другую отрасль», - пишет источник.
Беда в том, что на человеческие рабочие места в наше время все чаще претендуют роботы. Хорошо бы тогда уж роботам заменить целую армию чиновников! Также экспертами было замечено, что специалистов в области водоснабжения или учителей танцев роботами пока заменить невозможно.
Мы желаем вам хорошего дня, читайте свежие новости на портале GOROD48!
3 444
Я Гриша
!!!!!!!!!
цирк