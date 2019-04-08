Новости в instagram

сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: детская могила, доброта и автохамы

934
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: детская могила, доброта и автохамы

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 8 апреля.

Труп ребенка на кладбище домашних животных. Эта находка сегодня шокировала Липецк. 1,5-годовалую девочку там захоронил 26-летний сожитель матери малышки. Мужчина уронил девочку во время купания и боялся, что смерть ребенка вызовет вопросы у правоохранительных органов. Он боялся потому, что имеет богатый криминальный опыт. Мама малышки покрывала любовника. У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка.

Более полусотни комментариев оставлено под сообщением «Женщина помогала — мужчины смотрели». «Делайте добрые дела». Так подписал свою видеозапись автор ролика с улицы Советская в Липецке. В объектив камеры автомобилиста попало проявление доброты к окружающим.

Не менее активно липчане высказываются по поводу автохамов. Наша электронная почта, а также Viber и WhatsApp буквально переполнены фотографиями автомашин, которые их владельцы паркуют мало того, что не по правилам, так еще и с явным вызовом обществу.Так что – продолжаем серию публикаций. Сегодня в подборке – «лучшие из лучших».

Тем временем в Липецке происходят кадровые перемены. Завтра управляющую компанию ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» возглавит новый руководитель - Дмитрий Дударев. До этого назначения он работал одним из руководителей Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк» (Воронеж). А новым главным смотрителем Липецка стал работник МУП «Липецкпассажиртранс» Алексей Огневой.


934
#обзор #события #вечЁрка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В ОЭЗ «Липецк» - новый руководитель
75
В ОЭЗ «Липецк» - новый руководитель

сегодня, 17:15

Общество
Мужчина закопал ребенка на кладбище домашних животных от … испуга!
#смерть по неосторожности
101
Мужчина закопал ребенка на кладбище домашних животных от … испуга!

сегодня, 12:33

Происшествия
Обстоятельства гибели полуторогодовалой девочки в Липецке выясняет Следственный комитет
#убийство
55
Обстоятельства гибели полуторогодовалой девочки в Липецке выясняет Следственный комитет

сегодня, 10:44

Происшествия
Труп младенца нашли в Липецке
#труп младенца
51
Труп младенца нашли в Липецке

сегодня, 09:20

Происшествия
Липчане открыли сезон барбекю
#шашлыки #соцсети
Липчане открыли сезон барбекю

сегодня, 09:15

Общество
В Липецкой области в затонувшей машине погибли два человека
#авария #ДТП #спасатели
77
В Липецкой области в затонувшей машине погибли два человека

вчера, 14:45

Происшествия