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Липецкая вечЁрка: детская могила, доброта и автохамы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 8 апреля.
Труп ребенка на кладбище домашних животных. Эта находка сегодня шокировала Липецк. 1,5-годовалую девочку там захоронил 26-летний сожитель матери малышки. Мужчина уронил девочку во время купания и боялся, что смерть ребенка вызовет вопросы у правоохранительных органов. Он боялся потому, что имеет богатый криминальный опыт. Мама малышки покрывала любовника. У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка.
Более полусотни комментариев оставлено под сообщением «Женщина помогала — мужчины смотрели». «Делайте добрые дела». Так подписал свою видеозапись автор ролика с улицы Советская в Липецке. В объектив камеры автомобилиста попало проявление доброты к окружающим.
Не менее активно липчане высказываются по поводу автохамов. Наша электронная почта, а также Viber и WhatsApp буквально переполнены фотографиями автомашин, которые их владельцы паркуют мало того, что не по правилам, так еще и с явным вызовом обществу.Так что – продолжаем серию публикаций. Сегодня в подборке – «лучшие из лучших».
Тем временем в Липецке происходят кадровые перемены. Завтра управляющую компанию ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» возглавит новый руководитель - Дмитрий Дударев. До этого назначения он работал одним из руководителей Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк» (Воронеж). А новым главным смотрителем Липецка стал работник МУП «Липецкпассажиртранс» Алексей Огневой.
Более полусотни комментариев оставлено под сообщением «Женщина помогала — мужчины смотрели». «Делайте добрые дела». Так подписал свою видеозапись автор ролика с улицы Советская в Липецке. В объектив камеры автомобилиста попало проявление доброты к окружающим.
Не менее активно липчане высказываются по поводу автохамов. Наша электронная почта, а также Viber и WhatsApp буквально переполнены фотографиями автомашин, которые их владельцы паркуют мало того, что не по правилам, так еще и с явным вызовом обществу.Так что – продолжаем серию публикаций. Сегодня в подборке – «лучшие из лучших».
Тем временем в Липецке происходят кадровые перемены. Завтра управляющую компанию ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» возглавит новый руководитель - Дмитрий Дударев. До этого назначения он работал одним из руководителей Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк» (Воронеж). А новым главным смотрителем Липецка стал работник МУП «Липецкпассажиртранс» Алексей Огневой.