ЛКС чередует выдающиеся матчи с провальными

После громкой "виктории" над КПРФ-2 липчане получили четыре "плюхи" от другой команды из группы лидеров.

Мини-футбольный ЛКС на своей площадке уступил второй команде высшей лиги «Алмазу-АЛРОСА» из Мирного (Якутия).

Одни из лидеров оказались выше классом, но счет мог быть «гуманнее», ведь липчане не использовали несколько хороших возможностей для взятия ворот, в частности – дабл-пенальти. Итог – 4:0 в пользу «ювелиров».

Липчане пытались играть первым номером, но счет был открыт лишь за две минуты до перерыва, когда ЛКС исчерпал лимит фолов. В мини-футболе за шестое и последующие нарушения в течение одного тайма назначают так называемый дабл-пенальти – удар с 10 метров. Именно его отправился бить игрок «Алмаза-АЛРОСА» Денис Целюх на 23-й минуте и открыл счет.

Пока «строители» приходили в себя, опытные гости подловили их еще раз – удар чуть ли не с середины площадки в исполнении Константина Левина застал врасплох вратаря Давида Икановича – 0:2.

Но и при такой обескураживающей концовке первого тайма липчане могли спасти игру после перерыва. Артем Зайцев на 32-й минуте убегал один на один с чужим вратарем, но его безжалостно сбил Вадим Цай, за что увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды. На две минуты липчане остались в большинстве, но реализовать его не сумели. А затем пропустили, что характерно – вновь после 10-метрового. Евгений Фомин переиграл вышедшего специально на удар второго голкипера ЛКС Андрея Иванова.

Спустя две минуты уже ЛКС исполнял дабл-пенальти, но Максим Истомин пробил выше ворот.

Концовку матча ЛКС проводил без вратаря с пятью полевыми игроками, но привело это лишь… к голу гостей в пустые ворота. За две секунды до финального свистка Фомин оформил «дубль».

ЛКС опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице, но еще может побороться за «восьмерку». Следующий матч наша команда вновь проводит в домашнем дворце спорта «Атлант» в Копцевых Хуторах в субботу, 13 апреля. Соперником станет столичный «МосПолитех», занимающий 7-е место.

И этот, и любой другой соперник ЛКС по зубам, ведь в прошлом туре «строители» прогремели на всю высшую лигу, когда сумели дома переиграть чемпиона двух последних турниров столичный КПРФ-2.

ЛКС – «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) - 0:4 (0:2)

Голы: Целюх, 23 (0:1 с 10-м). Левин, 25 (0:2). Е.Фомин, 41 (0:3 с 10-м). Е.Фомин, 50 (0:4).

Нереализованный 10-м: Истомин, 43 (мимо).

ЛКС: Иканович (А.Иванов, 41) - Паламарчук, Истомин, Зайков, Цыганков - Афанасов, А.Зайцев, Назаров, Ролдугин - Шакиев.

«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов - Цай, Левин, Целюх, Илько - Г.Сергеев, Просветов, Шувалов, Е.Фомин - Ляхов, А.Фёдоров.

Предупреждения: Савлохов, 27. Паламарчук, 50. Удаление: Цай, 32 (фол последней надежды). Фолы: 12-10 (6-4).

Судьи А.Турсуналиев (Хотьково), А.Ценглер (Москва).

6 апреля. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК Атлант. 300 зрителей.