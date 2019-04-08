сегодня, 18:46
Липецкая яхтсменка на Майорке провела генеральную репетицию отбора на Олимпиаду (ФОТО)
Правда, пока Екатерина Зюзина далека от высоких мест, но до главного старта года еще три месяца.
Липчанка Екатерина Зюзина стала участницей юбилейной 50-й парусной гонки на Кубок принцессы Софии («Trofeo princesa Sofia») в испанской Пальма-де-Майорке.
В классе «Лазер-Радиал» на старт вышли 118 яхтсменок. Зюзина была далека от призовых мест и после всех девяти гонок заняла итоговое 42-е место.
Лучший результат Катя показала в первой гонке, в которой пришла к финишу 13-й, в остальных ее промежуточные места варьировались от 20-го до 51-го.
При этом Зюзина показала лучший результат серди россиянок. Остальные наши соотечественницы Мария Кислухина (Приморский край), Екатерина Береза (Санкт-Петербург), москвичка Екатерина Моргун и Екатерина Гусева из Воронежа заняли соответственно 53-е, 67-е, 73-е и 93-е места.
Победительницей регаты стала Энн-Мари Риндом из Дании, выигравшая четыре первых заезда. На втором месте Мари Боумистер из Нидерландов, на третьем – Эрика Рейнеке из США.
По окончании соревнований Зюзина отметила непростые погодные условия: «Мы застали, пожалуй все направления ветра на обычно консервативной Майорке» и поделилась планами. По словам спортсменки, зимний период подготовки у нее оказался скомканным из-за травмы. Сейчас Зюзина поправила здоровье и продолжает двигаться к главной цели сезона – завоеванию лицензии на Олимпийские Игры-2020.
- На этой регате путевки не разыгрывали, но в июле будет чемпионат мира в Японии, где будут распределять заветные «билеты», - говорит Екатерина, - Главное, что мои «болячки» остались в прошлом, теперь ничего не мешает подготовиться к главному старту года.
Фото trofeoprincesasofia.org
Гостья
Юрок Алтушок.