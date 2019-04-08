Происшествия

сегодня, 18:15

В центре Липецка на крыше дома разваливается труба

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В центре Липецка на крыше дома разваливается труба

Кирпичи от вытяжки попадали на крышу, один из них лежит на самом краю

На доме 101 по улице Первомайской разваливается кирпичная труба вытяжки. Об этом в редакцию сообщили бдительные липчане.

Груда кирпичей лежит на крыше, один из них - на самом краю. 

Место никак не огорожено.
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Комментарии (8)

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Справедливый

12 минут назад
На 8 р-не на молодожёнках, вытяжки в таком же удручающем состоянии .
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Ревизорро

28 минут назад
После капремонта?
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совсем писать не о чем

33 минуты назад
Да таких труб по городу - десятки или сотни. Нашли о чём писать...
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Бабка

53 минуты назад
Бабке какой нибудь по балде шлепнется. Хрюкнуть не успеет
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Александр

сегодня, 18:51
Вот это новость так новость.
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Сергей 13

сегодня, 18:43
Это так и должно быть,потом скажут,что козырёк у балкона был не той системы.
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матвей

сегодня, 18:42
Это везде сплошь
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Для Г48

сегодня, 18:41
пОпадали
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