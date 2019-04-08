В центре Липецка на крыше дома разваливается труба

Кирпичи от вытяжки попадали на крышу, один из них лежит на самом краю

На доме 101 по улице Первомайской разваливается кирпичная труба вытяжки. Об этом в редакцию сообщили бдительные липчане.



Груда кирпичей лежит на крыше, один из них - на самом краю.



Место никак не огорожено.

