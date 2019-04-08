Происшествия
сегодня, 18:15
В центре Липецка на крыше дома разваливается труба
8 961
Кирпичи от вытяжки попадали на крышу, один из них лежит на самом краю
На доме 101 по улице Первомайской разваливается кирпичная труба вытяжки. Об этом в редакцию сообщили бдительные липчане.
Груда кирпичей лежит на крыше, один из них - на самом краю.
Место никак не огорожено.
Груда кирпичей лежит на крыше, один из них - на самом краю.
Место никак не огорожено.
8 961
Справедливый
Ревизорро
совсем писать не о чем
Бабка
Александр
Сергей 13
матвей
Для Г48