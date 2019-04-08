40 минут назад
Липецкие летчики приступили к репетиции парада Победы
Липецкий военный аэродром задействован как тренировочный для репетиции воздушной части парада Победы на Красной площади в Москве.
В мероприятии было задействовано более 70 единиц авиационной техники оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС.
Полеты выполнялись на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
Для проведения тренировки воздушной части парада было задействовано восемь аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.
Ранее летный состав ВКС, задействованный в военном параде в Москве, прошел теоретическую подготовку, изучил район выполнения полетов и отработал взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме и полигоне, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.