Молодой человек терроризирует Долгоруковский район кражами и угонами

Возможно, он дезертировал из армии и скрывается не только от полиции, но и военкоматов

Жителей Долгоруковского района затерроризировал молодчик, который угоняет машины и разбивает их.



По рассказам местных жителей, он является беглецом. Некоторые высказывают версию, что он солдат-срочник, который покинул воинскую часть и вернулся на родину. Но вместо того, чтобы залечь на дно, совершает бесчинства. Угоняет машины и разбивает их.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что в Догоруковском районе участились случаи угонов автомобилей. За последнее время возбуждено четыре уголовных дело по статье 166 УК РФ – угон. Все автомобили были найдены, в трех случаях машины имели механические повреждения.



Также в ведомстве дополнили, что предполагаемый виновник установлен. Сотрудники полиции ведут розыск. Он также подозревается в краже двух велосипедов. По одному из фактов также возбуждено уголовное дело. Правда, данные о личности подозреваемого пока не разглашаются.



