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Молодой человек терроризирует Долгоруковский район кражами и угонами

9 730
#кража #угон
Молодой человек терроризирует Долгоруковский район кражами и угонами

Возможно, он дезертировал из армии и скрывается не только от полиции, но и военкоматов

Жителей Долгоруковского района затерроризировал молодчик, который угоняет машины и разбивает их. 

По рассказам местных жителей, он является беглецом. Некоторые высказывают версию, что он солдат-срочник, который покинул воинскую часть и вернулся на родину. Но вместо того, чтобы залечь на дно, совершает бесчинства. Угоняет машины и разбивает их. 

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что в Догоруковском районе участились случаи угонов автомобилей. За последнее время возбуждено четыре уголовных дело по статье 166 УК РФ – угон. Все автомобили были найдены, в трех случаях машины имели механические повреждения. 

Также в ведомстве дополнили, что предполагаемый виновник установлен. Сотрудники полиции ведут розыск. Он также подозревается в краже двух велосипедов. По одному из фактов также возбуждено уголовное дело. Правда, данные о личности подозреваемого пока не разглашаются.

9 730
#кража #угон

Комментарии (9)

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Нонка

1 минуту назад
А, у нас с покое веков нет суда на дураков!
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Мнение

27 минут назад
Ну не машины, а ржавые тазы наверно, которые отверткой открываются
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призрак

32 минуты назад
Нечистая! И мёртвые с косами стоять.!
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Главный Долгоруковский полюцейский

54 минуты назад
Вы понимаете, молодой человек терроризирует, значит он террорист. А это как Вы сами понимаете не наш уровень. На этом НАШИ полномочия как бы всё, окончены....Все вопросы к ФСБ.......
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Ваш

55 минут назад
Путя придет, порядок наведёт.
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ОтпетушителЪ

59 минут назад
поймать фулюгана и отпетушить всем селом!!!
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Вася Алёхин

сегодня, 15:52
Вот это цирк! С пацаном справиться не могут. Наши полИцейские вообще хоть на что нибудь способны. Он скоро угонит машину Долгоруковкого начальника полиции.
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Алкаш

сегодня, 15:39
4 машины и два велосипеда — весело…
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Заваркина

сегодня, 15:36
Пришлите в долгоруково подмогу. А то местные полицейские уже из сил выбились искать.
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