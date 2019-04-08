Общество
сегодня, 15:12
Во время митинга в честь Дня космонавтики в Липецке ограничат продажу спиртного
В Липецке 12 апреля с 9.00 до 12.00 ограничат продажу алкогольной продукции.
Причиной станет проведение митинга у памятника Юрию Гагарину (Гагаринский сквер). Заявленная численность - 200 человек.
В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.
В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.
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