Общество

сегодня, 15:12

Во время митинга в честь Дня космонавтики в Липецке ограничат продажу спиртного

8 481
#митинг #запрет #спиртное
2
Во время митинга в честь Дня космонавтики в Липецке ограничат продажу спиртного

В Липецке 12 апреля  с 9.00 до 12.00  ограничат продажу алкогольной продукции. 

Причиной станет проведение   митинга у памятника Юрию Гагарину (Гагаринский сквер).   Заявленная численность  - 200 человек.

В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.
8 481
#митинг #запрет #спиртное
2

Комментарии (8)

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111

5 минут назад
Во всех культурных учреждениях могут начать продавать алкогольные напитки. Министерство культуры предложило расширить перечень мест, на которые не действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. https://rg.ru/2019/04/07/eksperty-raskritikovali-ideiu-ob-alkogole-v-uchrezhdeniiah-kultury.html
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ттт

19 минут назад
да ну нафиг, все знают жидкое топливо для ближнего космоса - твердотельные ускорители для дальнего.
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skrip

27 минут назад
Из предпенсионеров будет сформирован отряд для покорения дальних просторов космоса.Количество добровольцев не ограничено.Ввиду того что путь будет далёк и только в одну сторону счастливчики должны иметь с собой набор сухпайка на 5 суток полёта.Из недовольных рыбаков сформируют команду для покорения Марианской впадины .
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Гражданин

37 минут назад
Супер! Молодцы! Правильно - туда же все бухать ходят!
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Пьянюшка

46 минут назад
А как же коктейль Гагарин?
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алкаш из центра

49 минут назад
Как же так ? Я хочу выпить в этот день за Гагарина !
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Ваш

52 минуты назад
Чем больше диктатуры, тем больше митингов, путингов.
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участник

сегодня, 15:38
Обидно..!
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