Во время митинга в честь Дня космонавтики в Липецке ограничат продажу спиртного

В Липецке 12 апреля с 9.00 до 12.00 ограничат продажу алкогольной продукции.

Причиной станет проведение митинга у памятника Юрию Гагарину (Гагаринский сквер). Заявленная численность - 200 человек.



В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

