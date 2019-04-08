В России

18 минут назад

Фото сына Топалова и Тодоренко попало в соцсети

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#Регина Тодоренко #Влад Топалов
Фото сына Топалова и Тодоренко попало в соцсети

Счастливые родители делятся радостью.

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала снимок своего сына. «Топаловские пятки… семейные будни», – написала телеведущая. В кадр попала только пяточка малыша. Подписчики Тодоренко поздравили молодую маму и предположили, фотографию какой части тела сынишки Регина выложит в следующий раз.

«А почему такое имя?», «Регина, почему выбрали именно такое имя малышу?», «Почему Майкл? Майкл в России - это странно! », «Ты хорошая мама», «Миша, Майкл... Какая разница? Главное, чтобы не болел, и рос здоровым и счастливым!», «Чудесные пальчики и пяточка малыша Мишеньки...» — пишут в комментариях.

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко стали родителями в начале декабря 2018 года. У пары родился первенец. Они поженились в октябре минувшего года, напоминает издание "МИР24".
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#Регина Тодоренко #Влад Топалов

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