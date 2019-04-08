В России
18 минут назад
Фото сына Топалова и Тодоренко попало в соцсети
Счастливые родители делятся радостью.
Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала снимок своего сына. «Топаловские пятки… семейные будни», – написала телеведущая. В кадр попала только пяточка малыша. Подписчики Тодоренко поздравили молодую маму и предположили, фотографию какой части тела сынишки Регина выложит в следующий раз.
«А почему такое имя?», «Регина, почему выбрали именно такое имя малышу?», «Почему Майкл? Майкл в России - это странно! », «Ты хорошая мама», «Миша, Майкл... Какая разница? Главное, чтобы не болел, и рос здоровым и счастливым!», «Чудесные пальчики и пяточка малыша Мишеньки...» — пишут в комментариях.
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко стали родителями в начале декабря 2018 года. У пары родился первенец. Они поженились в октябре минувшего года, напоминает издание "МИР24".
«А почему такое имя?», «Регина, почему выбрали именно такое имя малышу?», «Почему Майкл? Майкл в России - это странно! », «Ты хорошая мама», «Миша, Майкл... Какая разница? Главное, чтобы не болел, и рос здоровым и счастливым!», «Чудесные пальчики и пяточка малыша Мишеньки...» — пишут в комментариях.
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко стали родителями в начале декабря 2018 года. У пары родился первенец. Они поженились в октябре минувшего года, напоминает издание "МИР24".