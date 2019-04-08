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24 минуты назад
Больница заплатит 900 000 рублей за смерть младенца
Родители ребенка выиграли в суде.
Верховный суд Татарстана обязал детскую больницу в Альметьевске заплатить 900 000 рублей родителям девочки, умершей через три дня после рождения в перинатальном центре, сообщил «Интерфаксу» в понедельник представитель пострадавшей стороны юрист Андрей Сучков.
В январе этого года Альметьевский городской суд взыскал 530 000 рублей с местной детской больницы с перинатальным центром. 220 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 110 000 рублей штрафа за нарушение прав как потребителя медуслуг были присуждены маме младенца, 200 000 рублей — отцу.
В апелляционной инстанции размер компенсации для матери увеличили до 400 000 рублей, а для отца — до 300 000. Верховный суд Татарстана также обязал больницу выплатить штраф в 200 000 рублей.Таким образом, общая сумма, которую получат родители, составила 900 000 рублей, пишет RT.
В июне 2013 года женщина родила дочь в Альметьевской детской городской больнице с перинатальным центром, напоминает «Интерфакс — Россия». Через три дня ребенок скончался от двухсторонней тотальной пневмонии. Эксперты страховой компании выявили многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи пациентке. Судмедэкспертиза показала, что "фатальному исходу способствовало запоздалое оперативное родоразрешение".
В январе этого года Альметьевский городской суд взыскал 530 000 рублей с местной детской больницы с перинатальным центром. 220 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 110 000 рублей штрафа за нарушение прав как потребителя медуслуг были присуждены маме младенца, 200 000 рублей — отцу.
В апелляционной инстанции размер компенсации для матери увеличили до 400 000 рублей, а для отца — до 300 000. Верховный суд Татарстана также обязал больницу выплатить штраф в 200 000 рублей.Таким образом, общая сумма, которую получат родители, составила 900 000 рублей, пишет RT.
В июне 2013 года женщина родила дочь в Альметьевской детской городской больнице с перинатальным центром, напоминает «Интерфакс — Россия». Через три дня ребенок скончался от двухсторонней тотальной пневмонии. Эксперты страховой компании выявили многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи пациентке. Судмедэкспертиза показала, что "фатальному исходу способствовало запоздалое оперативное родоразрешение".