Политика

25 минут назад

Павел Путилин не отзывал свой законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы региона

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#выборы главы региона
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Павел Путилин не отзывал свой законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы региона

В областном Совете, возможно, рассмотрят сразу три похожих инициативы.

Сегодня депутат областного Совета Олег Хомутинников повторно внес на рассмотрение регионального парламента свой законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы региона.

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- Я внес в областной Совет первый такой законопроект, так как прошедшие в 2018 году избирательные кампании показали важность поддержания высокого уровня политической конкуренции на выборах и допуска к участию в них широкого круга кандидатов. В регионе ограничением пассивного избирательного права является невозможность самовыдвижения кандидата на должность главы администрации Липецкой области. Я предложил установить количество подписей избирателей в размере 0,5% от числа голосующих в регионе для самовыдвиженца. Кроме того, мой законопроект предполагал сбор самовыдвиженцем 5% подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Эта величина соответствует требованиям Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Также мой законопроект предполагал увеличение предельного размера расходования избирательного фонда кандидата с 50 до 100 миллионов рублей. Но я отозвал свой законопроект, так как подобный документ внес председатель областного Совета. И вот я узнаю из телеграмм-каналов, что он его отозвал! Поэтому вношу свой законопроект снова, - пояснил свою позицию Олег Хомутинников.

Однако в пресс-службе областного Совета GOROD48 заявили, что Павел Путилин не отзывал своего законопроекта о самовыдвиженцах.

- В повестку дня очередной сессии областного Совета, которая состоится 11 апреля, эта инициатива не попала просто потому, что в областной Совет подобный законопроект внесла депутат от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова. Этот документ должен пройти все необходимые процедуры, чтобы попасть на рассмотрение сессии одновременно с законопроектом Павла Путилина, - сказала пресс-секретарь областного Совета Ольга Родионова.

По большому счету, инициатива Ларисы Ксенофонтовой мало чем отличается от законопроектов Олега Хомутинникова и Павла Путилина.
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#выборы главы региона
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Комментарии (16)

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ВИКТОР БУРЯКОВ

55 секунд назад
Но * Олежка это Хам из еврейского местечка Утинникова.И рот закройте сявки плюющие на ПАВЛА ПУТИЛИНА. ответить
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ВИКТОР БУРЯКОВ

1 минуту назад
Извините,ошибся., \\\\\Но * ,это Хам из еврейского местечка Утинникова.И рот закройте сявки плюющие на ПАВЛА ПУТИЛИНА.
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Кот

3 минуты назад
Хомут опять что-то задумал. Значит будет шоу с опусканием Единой.
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Макс

6 минут назад
когда этого мудака вслед за Олегом Литровичем на пенсию отправят?
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Извините,ошибся.

7 минут назад
Правильное слово-ублюдок!
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А чем "велик"

9 минут назад
Ха-ха, Путилин? Кроме как лизать начальственный сапог?
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Паша

11 минут назад
выродок? Интересно.
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Ха-ха

14 минут назад
А может это псевдоним?... Сокращенное от ПУТИлиН. А что?! У всех великих были псевдонимы!
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йож

14 минут назад
Вовочка нервно курит!
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Заваркина

15 минут назад
Это что Павел Путин брат Владимира Путина или кариподент болбооб
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