Павел Путилин не отзывал свой законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы региона

В областном Совете, возможно, рассмотрят сразу три похожих инициативы.

Сегодня депутат областного Совета Олег Хомутинников повторно внес на рассмотрение регионального парламента свой законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы региона.- Я внес в областной Совет первый такой законопроект, так как прошедшие в 2018 году избирательные кампании показали важность поддержания высокого уровня политической конкуренции на выборах и допуска к участию в них широкого круга кандидатов. В регионе ограничением пассивного избирательного права является невозможность самовыдвижения кандидата на должность главы администрации Липецкой области. Я предложил установить количество подписей избирателей в размере 0,5% от числа голосующих в регионе для самовыдвиженца. Кроме того, мой законопроект предполагал сбор самовыдвиженцем 5% подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Эта величина соответствует требованиям Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Также мой законопроект предполагал увеличение предельного размера расходования избирательного фонда кандидата с 50 до 100 миллионов рублей. Но я отозвал свой законопроект, так как подобный документ внес председатель областного Совета. И вот я узнаю из телеграмм-каналов, что он его отозвал! Поэтому вношу свой законопроект снова, - пояснил свою позицию Олег Хомутинников.Однако в пресс-службе областного Совета GOROD48 заявили, что Павел Путилин не отзывал своего законопроекта о самовыдвиженцах.- В повестку дня очередной сессии областного Совета, которая состоится 11 апреля, эта инициатива не попала просто потому, что в областной Совет подобный законопроект внесла депутат от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова. Этот документ должен пройти все необходимые процедуры, чтобы попасть на рассмотрение сессии одновременно с законопроектом Павла Путилина, - сказала пресс-секретарь областного Совета Ольга Родионова.По большому счету, инициатива Ларисы Ксенофонтовой мало чем отличается от законопроектов Олега Хомутинникова и Павла Путилина.