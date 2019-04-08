В России
32 минуты назад
Под мостом обнаружили свалку новой обуви
Местные жители бросились за обновками.
На минувших выходных в Краснодаре на мусорку, находящуюся возле Северных мостов, выбросили большое количество обуви, пишет «МК-Кубань». К мусорке съехалось множество жителей города, которые пытались подобрать обувь для себя. Обувь совершенно новая и с этикетками.
Очевидцы подтверждают - обувь действительно выбросил один из крупных магазинов, по той причине, что вся она была в единственном экземпляре, то есть без пары. Впрочем, многих это не остановило, акцентирует «Россия-Кубань». Владельцы окрестных мастерских по ремонту обуви, очень обрадовались такой удаче, запасы материала у них изрядно пополнились.
- Администрация Центрального округа провела проверку на месте, где выбросили обувь под мостом в районе ул. Щорса и ул. Северной. Установить того, кто ее выбросил, чтобы оштрафовать за несанкционированный выброс мусора, невозможно, - рассказали "Кубанским новостям" в пресс-службе администрации Краснодара. - Нет фото или видео момента выгрузки. На самой обуви и ценниках отсутствует информация о магазине, где она могла бы продаваться, поэтому велика вероятность, что ее продажа осуществлялась на рынке или с лотка.
До конца дня 8 апреля обувную свалку планируется ликвидировать.
Очевидцы подтверждают - обувь действительно выбросил один из крупных магазинов, по той причине, что вся она была в единственном экземпляре, то есть без пары. Впрочем, многих это не остановило, акцентирует «Россия-Кубань». Владельцы окрестных мастерских по ремонту обуви, очень обрадовались такой удаче, запасы материала у них изрядно пополнились.
- Администрация Центрального округа провела проверку на месте, где выбросили обувь под мостом в районе ул. Щорса и ул. Северной. Установить того, кто ее выбросил, чтобы оштрафовать за несанкционированный выброс мусора, невозможно, - рассказали "Кубанским новостям" в пресс-службе администрации Краснодара. - Нет фото или видео момента выгрузки. На самой обуви и ценниках отсутствует информация о магазине, где она могла бы продаваться, поэтому велика вероятность, что ее продажа осуществлялась на рынке или с лотка.
До конца дня 8 апреля обувную свалку планируется ликвидировать.