В России
40 минут назад
Спящая женщина сварилась заживо
В доме прорвало трубу.
В ночь на 8 апреля, около 03:00, из-за прорыва трубы с кипятком у дома 49/1 по 2-й Комсомольской улице погибла 64-летняя пенсионерка. Напор горячей воды из повреждённого трубопровода выбил окно и рамы в квартире на первом этаже, где и жила женщина, сообщают «Питерские заметки».
Из дома в котором произошел инцидент эвакуировали 200 человек. Струя кипятка выбила окно квартиры. На момент прорыва там находилось два человека — женщина и ее 30-летний сын. От аварии пострадали две квартиры и автомобиль, стоящий под окнами, пишет «Метагазета». Женщина сварилась заживо, а ее сын госпитализирован. Тело женщины со 100% ожогом тела на улицу вытащили спасатели. Очевидцы трагедии уверяют, что фонтан кипятка продолжал хлестать в квартиру еще на протяжении полутора часов, дополняет «АиФ».
По факту прорыва трубы с кипятком, в результате которого от термических ожогов скончалась женщина, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СКР по Санкт-Петербургу.
Из дома в котором произошел инцидент эвакуировали 200 человек. Струя кипятка выбила окно квартиры. На момент прорыва там находилось два человека — женщина и ее 30-летний сын. От аварии пострадали две квартиры и автомобиль, стоящий под окнами, пишет «Метагазета». Женщина сварилась заживо, а ее сын госпитализирован. Тело женщины со 100% ожогом тела на улицу вытащили спасатели. Очевидцы трагедии уверяют, что фонтан кипятка продолжал хлестать в квартиру еще на протяжении полутора часов, дополняет «АиФ».
По факту прорыва трубы с кипятком, в результате которого от термических ожогов скончалась женщина, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СКР по Санкт-Петербургу.