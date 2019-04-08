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46 минут назад

155 млн рублей выиграл в лотерею житель Казани

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#выигрыш #лотерея
155 млн рублей выиграл в лотерею житель Казани

Мужчина хочет переехать в Москву.

Риелтор из Казани стал обладателем выигрыша в 155 миллионов рублей, пишет «Лента». Победителем лотереи оказался 25-летний Андрей. Мужчина участвует в лотереях уже два года, но утверждает, что никогда не гнался за призами, а воспринимал это как увлечение.

Андрей пока не определился, как распорядится деньгами, сообщает РИА Новости. Прежде чем потратить эту сумму, победитель хочет все тщательно обдумать. В его планах переезд в Москву. Победитель любит путешествовать. Он уже бывал в Таиланде, на Кипре, в Турции. Возможно, выигрыш поможет ему посетить новые страны.

Отмечается, что новоиспеченный мультимиллионер оформил выигрыш спустя две недели после проведения 4268-го тиража. Суперприз в более чем 310 млн рублей разделили два победителя. Помимо Андрея 155 млн выиграл житель Южно-Сахалинска, но он пока не объявился. Второй человек пока за выигрышем не пришел, пишет ТАСС.
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#выигрыш #лотерея

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