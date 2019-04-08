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46 минут назад
155 млн рублей выиграл в лотерею житель Казани
Мужчина хочет переехать в Москву.
Риелтор из Казани стал обладателем выигрыша в 155 миллионов рублей, пишет «Лента». Победителем лотереи оказался 25-летний Андрей. Мужчина участвует в лотереях уже два года, но утверждает, что никогда не гнался за призами, а воспринимал это как увлечение.
Андрей пока не определился, как распорядится деньгами, сообщает РИА Новости. Прежде чем потратить эту сумму, победитель хочет все тщательно обдумать. В его планах переезд в Москву. Победитель любит путешествовать. Он уже бывал в Таиланде, на Кипре, в Турции. Возможно, выигрыш поможет ему посетить новые страны.
Отмечается, что новоиспеченный мультимиллионер оформил выигрыш спустя две недели после проведения 4268-го тиража. Суперприз в более чем 310 млн рублей разделили два победителя. Помимо Андрея 155 млн выиграл житель Южно-Сахалинска, но он пока не объявился. Второй человек пока за выигрышем не пришел, пишет ТАСС.
Андрей пока не определился, как распорядится деньгами, сообщает РИА Новости. Прежде чем потратить эту сумму, победитель хочет все тщательно обдумать. В его планах переезд в Москву. Победитель любит путешествовать. Он уже бывал в Таиланде, на Кипре, в Турции. Возможно, выигрыш поможет ему посетить новые страны.
Отмечается, что новоиспеченный мультимиллионер оформил выигрыш спустя две недели после проведения 4268-го тиража. Суперприз в более чем 310 млн рублей разделили два победителя. Помимо Андрея 155 млн выиграл житель Южно-Сахалинска, но он пока не объявился. Второй человек пока за выигрышем не пришел, пишет ТАСС.