Общество
сегодня, 14:16
В грязи «Елецкого» застревают автомобили
Строители разбили дорогу на придомовой территории
В сообществе микрорайона «Елецкий» жители сообщают о появившемся грязевом бассейне на месте дороги придомовой территории Артемова,1, в котором вязнут автомобили.
Как сообщает депутат областного Совета Андрей Трофименков, за последнее время в грязи увязли шесть машин. Сегодня утром пришлось доставать из трясины очередной автомобиль.
Депутат уже обратился с жалобой в мэрию, чтобы администрация заставила строителей восстановить дорогу.
Фото: vk.com/eletskiy_lipetsk
Как сообщает депутат областного Совета Андрей Трофименков, за последнее время в грязи увязли шесть машин. Сегодня утром пришлось доставать из трясины очередной автомобиль.
Депутат уже обратился с жалобой в мэрию, чтобы администрация заставила строителей восстановить дорогу.
Фото: vk.com/eletskiy_lipetsk
Алена
Сергей 13
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