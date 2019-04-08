Общество

сегодня, 14:16

В грязи «Елецкого» застревают автомобили

9 1070
#ямы #грязь
2
В грязи «Елецкого» застревают автомобили

Строители разбили дорогу на придомовой территории 

В сообществе микрорайона «Елецкий» жители сообщают о появившемся грязевом бассейне на месте дороги придомовой территории Артемова,1, в котором вязнут автомобили.

 

Как сообщает депутат областного Совета Андрей Трофименков, за последнее время в грязи увязли шесть машин. Сегодня утром пришлось доставать из трясины очередной автомобиль.

Депутат уже обратился с жалобой в мэрию, чтобы администрация заставила строителей восстановить дорогу.

Фото: vk.com/eletskiy_lipetsk

9 1070
#ямы #грязь
2

Комментарии (9)

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Алена

1 минуту назад
Да какие стройки, это выезд от подъезда ул. Артемова дом 1, там еще ров сзади дома-выезд на дорогу с Елецкого, что-то копали а по нормальному не засыпали, вчера у иномарки даже бампер передний оторвало, и это не единичный случай, всем наплевать...порядка не было и не будет по всей видимости!!!
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Сергей 13

16 минут назад
Это залет!Этим вредителям за нанесенный ущерб счёт выставляли?Жаль Артамонов там не застрял,они бы всей стройкой,как бурлаки на Волге плужили))!
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Водители!

31 минуту назад
Совсем обнаглели автохамы! Уже в лужах паркуются! Детям искупаться негде.
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водители !

44 минуты назад
А зачем вы ездите по стройке ?
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Эгоист

45 минут назад
По фигу. Наш национальный вид транспорта -- танки, а они грязи не боятся. Армия наше все.
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Юпитер

46 минут назад
жители, !!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))
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жители

49 минут назад
И субботник с Костиным не помог?
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Автохам

49 минут назад
Я на фотках вижу только детскую площадку и газоны. Дороги там не нужны.
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пассажир маршрутки

55 минут назад
Проблемы автохамов пассажира маршрутки не волнуют.
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