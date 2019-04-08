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сегодня, 14:14
Силовики и операторы выступили против встроенных сим-карт
Эксперты оценили внедрение eSim.
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой источники в отрасли телекоммуникаций.
Перспективы внедрения eSim в России обсуждались на совещании в конце марта, пишут «Ведомости». Во встрече приняли участие представители правительства, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и операторов. Операторы считают, что использование технологии усилит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и развяжет ценовые войны между телекоммуникационными компаниями. Внедрение eSim в России также приведет к росту влияния зарубежных производителей гаджетов и числа хакерских атак, уверены они. Позицию операторов поддержала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Представитель 8-го центра ФСБ (Центр защиты информации и специальной связи) предрек на совещании сложности с применением отечественной криптографии в новой технологии.
Минкомсвязь РФ считает, что решение вопросов безопасности по работе eSIM в России (сим-карты, встроенные в смартфон, используются в последних моделях iPhone и Samsung - прим. ТАСС) должно быть первоочередной задачей перед внедрением этой технологии. Такое мнение замглавы Минкомсвязи Олег Иванов выразил в беседе с ТАСС.
Перспективы внедрения eSim в России обсуждались на совещании в конце марта, пишут «Ведомости». Во встрече приняли участие представители правительства, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и операторов. Операторы считают, что использование технологии усилит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и развяжет ценовые войны между телекоммуникационными компаниями. Внедрение eSim в России также приведет к росту влияния зарубежных производителей гаджетов и числа хакерских атак, уверены они. Позицию операторов поддержала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Представитель 8-го центра ФСБ (Центр защиты информации и специальной связи) предрек на совещании сложности с применением отечественной криптографии в новой технологии.
Минкомсвязь РФ считает, что решение вопросов безопасности по работе eSIM в России (сим-карты, встроенные в смартфон, используются в последних моделях iPhone и Samsung - прим. ТАСС) должно быть первоочередной задачей перед внедрением этой технологии. Такое мнение замглавы Минкомсвязи Олег Иванов выразил в беседе с ТАСС.