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Путин готов к диалогу с Зеленским

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#Украина #Путин #Зеленский
Путин готов к диалогу с Зеленским

На предложение о встрече ответили в Кремле.

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Лента».

- Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что чтобы урегулировать конфликт на Донбассе главное – не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом, - цитирует Пескова РИА Новости.

Кандидат в президенты Украины Зеленский 7 апреля заявил, что он готов вести переговоры с Путиным, но подчеркнул, что при этом не может идти речи о жертвовании территориями или людьми. Зеленский сказал, что следует начать серьезную "информационную войну", в которой Украина должна быть победителем. Он не уточнил способы ведения этой войны, напоминает «Интерфакс».
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#Украина #Путин #Зеленский

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