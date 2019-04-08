На 18 улицах Липецка не будет воды

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

9 апреля с 10:00 до 20:00 ул. Индустриальная, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Буденого, ул. Сырская, пер. Рядовой, ул. Папина, 2б, ул. Союзная, 1а/1, 1, а, 3а, 3а/1, 1а/3, 1д, 3, 5, ул. Потапова, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, ул. Перова, 2а, 2а/1, 2е, 2д, 2а/5, 2а/7, 2а/6, 2а/3, 2а/8, 2а/9, ул. Союзная, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Биологическая, ул. Потапова, ул. Перова.



Подвоз воды по заявкам жителей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075(стационарный и мобильный), сообщает ЛГЭК.



