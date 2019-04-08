Общество

сегодня, 14:05

На 18 улицах Липецка не будет воды

1 1332
#отключение воды
1
На 18 улицах Липецка не будет воды

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

9 апреля с 10:00 до 20:00  ул. Индустриальная, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Буденого, ул. Сырская, пер. Рядовой, ул. Папина, 2б, ул. Союзная, 1а/1, 1, а, 3а, 3а/1, 1а/3, 1д, 3, 5, ул. Потапова, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, ул. Перова, 2а, 2а/1, 2е, 2д, 2а/5, 2а/7, 2а/6, 2а/3, 2а/8, 2а/9, ул. Союзная, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Биологическая, ул. Потапова, ул. Перова.  

Подвоз воды по заявкам жителей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075(стационарный и мобильный), сообщает ЛГЭК.  

1 1332
#отключение воды
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юрок Алтушок.

7 минут назад
Да она им и вообще не нужна.
ответить

Еще в рубрике

Во время митинга в честь Дня космонавтики в Липецке ограничат продажу спиртного
#митинг #запрет #спиртное
Во время митинга в честь Дня космонавтики в Липецке ограничат продажу спиртного

6 минут назад

Общество
Аренда квартир в Липецке подорожала на 5,6%
#аренда #жилье #недвижимость
4
Аренда квартир в Липецке подорожала на 5,6%

17 минут назад

Общество
У липецких чиновников подтянут спортивные и интеллектуальные компоненты
#форум #обучение #тренинг
11
У липецких чиновников подтянут спортивные и интеллектуальные компоненты

39 минут назад

Общество
В грязи «Елецкого» застревают автомобили
#ямы #грязь
9
В грязи «Елецкого» застревают автомобили

сегодня, 14:16

Общество
Вырубленные в центре Липецка тополя не представляли ценности
#вырубка #деревья #благоустройство
28
Вырубленные в центре Липецка тополя не представляли ценности

сегодня, 13:33

Общество
Прокуроры закрыли сайты для браконьеров
#рыбалка #браконьеры
11
Прокуроры закрыли сайты для браконьеров

сегодня, 13:15

Общество